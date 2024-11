Stefan Mross: Demenz-Drama und Pflegeheim

Der Schlagerstar musst eine schwierige Entscheidung treffen. Stefan Mross hoffte, dass es niemals so weit kommen müsste.

ARD-Moderator und Schlagerstar Stefan Mross (49) macht privat gerade schwere Zeiten durch. Seine Mutter Stefanie (83) ist an Demenz erkrankt und er musste nun eine schwierige Entscheidung treffen, von der er gehofft habe, dass er sie niemals treffen müsste. Der Zustand seiner Mama habe sich leider so verschlechtert, dass sie in ein Pflegeheim einquartiert werden musste. "Sie lebt in ihrer eigenen Welt. Wir versuchen sie zu besuchen, sooft es terminlich bei uns möglich ist", verrät er gegenüber "Bild".

Mehr lesen:

Kein Ausweg

Anfangs habe es ausgereicht, die Mama in einer Tagesklinik in Traunstein (Bayern) unterzubringen, aber jetzt sei es unausweichlich gewesen, sie rund um die Uhr unter Beobachtung zu stellen. „Demenz ist ein Thema in unserer Familie. Auch bei Evas Oma ist die Krankheit schon weit fortgeschritten und wir befassen uns immer mehr mit der Krankheit.“ Seine Freundin Eva Luginger ist also auch die richtige Ansprechpartnerin, wenn es um das Thema geht.

Mross erzählt, wie das Paar mit der Situation umgeht: „Wir hören meiner Mutter einfach nur zu, hinterfragen auch nicht alles. Sie reißt auch immer wieder einen Witz! Das habe ich wohl von ihr.“ Es gehe jetzt darum, dass sie es so angenehm wie möglich haben soll.

Schöner Lebensabend

Mit seiner Eva ist Stefan Mross gerade glücklich im Urlaub. Die Trennungsgerüchte lächelt er weg und erklärt, dass sie ihm eine Riesenüberraschung zum Jubeltag gemacht hat. "Sie hat mich ins wunderschöne El Guna entführt."