Terenzi: Hochzeits-Lüge aufgeflogen

Die angebliche Geheim-Hochzeit von Marc Terenzi und Verena Kerth sei nur ein Gag gewesen

"Geheim-Hochzeit für Marc Terenzi und Verena Kerth", titelten die deutschen Medien Mitte Oktober. Die Fans waren völlig aus dem Häuschen. Kerth und Terenzi posteten tatsächlich Bilder aus Las Vegas vor der berühmten Little White Chapel. Kerth trug dabei ein Hochzeitskleid. Gegenüber RTL verriet sie jetzt, dass die ganze Inszenierung nur Show war. "Wir sind nicht verheiratet, um die ganzen Spekulationen mal zu beenden", sagt sie.

Hochzeits-Fake als seltsamer Liebesbeweis?

Die Aktion sei die Idee ihres Verlobten gewesen. "Ich habe mir immer gewünscht, in Las Vegas zu heiraten", sagt sie. Aus dem Gedanken sei ein großer Schwindel geworden. Terenzi sah es als eine Art Liebesbeweis: "Nach diesem schwierigen Jahr an meiner Seite hatte sie es verdient." Zur Erinnerung: Es gab eine Schlägerei, Alkoholeskapaden und einen Strafbefehl wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen.

Fans verlieren Vertrauen in Kerth

„Wir haben es einfach für uns getan, weil wir es in Deutschland nicht geschafft haben. Wir kennen uns seit 24 Jahren, und jetzt haben wir uns getraut", beteuerte Verena noch kurz nach der Fake-Hochzeit in der "AZ". Die Fans verlieren langsam das Vertrauen in sie und ihren Verlobten. Die echte Heirat soll nächstes Jahr stattfinden.