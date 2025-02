TikTok-Hype um Helene Fischer und Silbereisen

Mit ihrem neuesten gemeinsamen Song erobern Helene Fischer (40) und Florian Silbereisen (43) die TikTok-Charts und die ganze Gen-Z.

Die deutschen Musikstars Helene Fischer und Florian Silbereisen haben mit ihrem neuen Lied "Schau mal herein" einen unerwarteten TikTok-Hit gelandet. Obwohl Schlager eher nicht als Genre der Generation Z gilt, erobern die beiden Künstler nun genau diese Zielgruppe – dank Social Media.

Wie TikTok den Song zum Hype machte

Die Generation Z (geboren ca. 1995–2010) ist in einer digitalen Welt aufgewachsen. Statt klassischem Fernsehen konsumieren sie Inhalte auf TikTok, Instagram und YouTube. Genau dort verbreitete sich "Schau mal herein" rasant und landete auf Platz 2 der TikTok DE Hot 50. Verantwortlich dafür sind vor allem sogenannte Memes – lustige Kurzvideos, die viral gehen.

Der Sound hinter dem Erfolg

Der Song basiert auf dem Klassiker "Stumblin’ In" von Chris Norman und Suzi Quatro aus dem Jahr 1978. Das Original erlebte bereits ein Comeback, nachdem es in der Netflix-Serie "Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" verwendet wurde. Fischer und Silbereisen haben die Melodie nun in ihrem eigenen Stil neu interpretiert – und damit einen Nerv getroffen.

Ein ungeplanter Erfolg

Eigentlich war die Veröffentlichung des Duetts gar nicht vorgesehen. Florian Silbereisen verriet gegenüber "Bild": "Wir haben das Duett ursprünglich nur für den gemeinsamen TV-Auftritt aufgenommen. Mehr war nicht geplant."

Besonders begeistert ist er davon, dass der Text des Liedes eine positive Botschaft vermittelt: "Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass so ein versöhnlicher Text so vielen gefällt – gerade in einer Zeit, in der wir öfter mal eine 'Tasse Kaffee' zusammen trinken sollten, statt zu polarisieren! Darum war es für mich schließlich klar, dass wir den Song als Single veröffentlichen müssen", sagt er gegenüber "Bild".

Ein Song, der verbindet

Die Entscheidung hat sich ausgezahlt: "Schau mal herein" begeistert Jung und Alt und zeigt, dass Musik auch Generationen überbrücken kann. Fischer und Silbereisen haben damit nicht nur einen Hit gelandet, sondern auch bewiesen, dass Schlager zeitlos sein kann.