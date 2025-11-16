"Unheilig"-Unfall: "Der Graf" spricht über seinen dramatischen Sturz von der Bühne

Beim Comeback-Konzert der Band "Unheilig" stürzte Sänger Graf schwer von der Bühne und musste anschließend in der Uni-Klinik Leipzig behandelt werden.

Am Donnerstagabend erlebte der Graf bei seinem ersten Comeback-Konzert in Leipzig einen dramatischen Moment. Der Sturz führte zu einer mehrminütigen Unterbrechung der Show, bevor der Sänger die Performance fortsetzte. Der Graf beschreibt den Vorfall gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Ich bin bis an den Bühnenrand getanzt und habe dabei wohl die Entfernung nicht richtig eingeschätzt, bin über einen Lautsprecher gestolpert und dann über den Bühnenrand geflogen auf die Balustrade zum Publikum. Ich konnte mich dann noch mit dem linken Arm abstützen, bin aber trotzdem mit dem Oberkiefer auf das Geländer geknallt."

© barracuda music

Verletzungen und Klinikaufenthalt

Nach dem Unfall verbrachte der Graf die Nacht in der Uni-Klinik Leipzig. Er erklärt: "Es geht mir überraschend gut. Ich muss wohl einen Schutzengel gehabt haben, denn dieser Sturz hätte weitaus schlimmer ausgehen können. Ich wurde komplett durchgecheckt und geröntgt. Ich habe zum Glück keine bleibenden Schäden davongetragen." Allerdings habe er Teile seiner Zähne verloren: "Meine Schneidezähne sind nach hinten gedrückt worden und dabei sind wohl auch ein paar Nerven gerissen. Ich trage deshalb jetzt ein paar Wochen eine Metallschiene, um die Zähne wieder zu richten. Allerdings sind auch ein paar Zähne abgesplittert, aber auch das lässt sich alles korrigieren."

© Getty Images

Mehr lesen:

Show trotz Sturz fortgesetzt

Der Graf wollte seine Fans nicht enttäuschen: "Meine Fans und ich haben so lange auf diese erste Show gewartet und ich wollte sie nicht wegen dieses Sturzes einfach abbrechen. Ich war so voller Leidenschaft und Adrenalin bis unter die Haare, dass das für mich nicht infrage kam." Auch seine Frau unterstützte ihn unmittelbar nach dem Sturz: "Sie hat mich in den Arm genommen und gefragt, ob ich weitermachen will, ich habe dann ja gesagt. Und es war die richtige Entscheidung."

Dank an Fans und Klinik

© Getty Images

Der Sänger lobte zudem das Publikum und die Klinik: "Wenn die Menschen in der ersten Reihe mich nicht festgehalten hätten, als ich runtergestürzt bin, dann wäre ich heute Abend nicht hier." Sein zweites Konzert in Leipzig am Freitagabend verlief ohne Zwischenfälle.