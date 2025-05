"Verliebe mich immer in die Falschen" - Klum-Schwager Bill Kaulitz packt über Liebesleben aus

Bill Kaulitz, der Zwillingsbruder von Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz, ist nicht sehr zufrieden mit seiner Männerwahl.

Während der eine Zwilling seit Jahren glücklich verheiratet ist, sucht der andere noch immer nach dem großen Liebesglück: Bill Kaulitz (35), Frontmann von Tokio Hotel, gewährt im Podcast "Hotel Matze" überraschend offene Einblicke in sein turbulentes Liebesleben. Ganz anders als sein Bruder Tom, der seit 2019 mit Model Heidi Klum (51) verheiratet ist, scheint Bill die große Liebe noch nicht gefunden zu haben – vielleicht auch, weil er gar nicht danach sucht, wie er selbstironisch zugibt.

"Ich bin zu faul, das aufzuarbeiten"

Im Gespräch mit Podcaster Matze Hielscher (45) zeigt sich Bill Kaulitz gewohnt ehrlich und reflektiert. Rückblickend erkennt der Musiker, dass die jahrelange Geheimhaltung rund um sein Privatleben – vor allem während der Anfangszeit von Tokio Hotel – Spuren hinterlassen hat. "Ich verliebe mich immer in die Falschen", sagt er. „Wahrscheinlich suche ich mir unbewusst immer Männer aus, bei denen es von Anfang an kompliziert ist. Vielleicht, weil ich mir selbst etwas beweisen will.“

Doch die Bereitschaft, dieses Muster zu durchbrechen, hält sich bei ihm in Grenzen. "Das ist sicher ein Thema, an dem ich arbeiten sollte", so Kaulitz. „Aber ich bin ehrlich: Ich bin zu faul dafür. Therapie? Keine Lust. Und kaum ist das Thema auf dem Tisch, hab ich mich eh schon wieder neu verliebt.“ Trotz aller Enttäuschungen habe er sich seine Offenheit und sein Vertrauen bewahrt: "Ich hab keine Angst, mein Herz wieder auf den Tisch zu legen."





Zwischen Verliebtheit, Drama und Weinabenden mit Adele

Dass sein Bruder Tom schon immer der "Beziehungs-Mensch" in der Familie war, stellt Bill außer Frage. "Ich hab das zwar auch von mir gedacht, war aber immer der Wildere", erzählt er lachend. Schon in jungen Jahren habe er intensive, teils geheime Beziehungen geführt – ein Muster, das sich bis heute fortsetzt. „Wenn’s verboten ist, ist’s aufregend“, meint er mit einem Augenzwinkern.

Auch vor Liebeskummer schreckt der Musiker nicht zurück. Im Gegenteil: "Herzschmerz gehört zum Leben. Ich find das manchmal sogar schön. Dann kauf ich mir ’ne Flasche Wein, hör Adele und heul eine Runde. Das ist doch besser, als wenn einem gar nix mehr unter die Haut geht."

"Ich frag nicht vorher, ob er auf Männer steht"

Ein weiteres Thema, das Bill offen anspricht: Warum sich homosexuelle Männer oft in Heteros verlieben. Für ihn hängt das mit einer gewissen Ausstrahlung zusammen: „Ich steh auf sehr männliche Typen. Und ja, das sind halt oft heterosexuelle Männer. Aber ich stell mich da auch nicht hin und frag: 'Bist du schwul?' – Ich verlieb mich einfach, Punkt.“





"Der Richtige kommt bestimmt"

In der Vergangenheit sei keine seiner Beziehungen ohne Schmerz verlaufen, gesteht Kaulitz. "Ich wurde in jeder Beziehung betrogen. Zusammengelebt hab ich mit keinem meiner Partner. Es war immer Drama." Und trotzdem bleibt er optimistisch: „Der Richtige kommt bestimmt bald.“ Und wie sieht es mit einer Hochzeit aus? Durchaus denkbar, sogar ganz spontan. „Ich hätt auch im Bierkönig geheiratet“, meint er schmunzelnd – wohl eine Anspielung auf seine frühere Liaison mit Schlagersänger Marc Eggers (38).

„Ich will nur noch das machen, was mir Spaß macht“

Trotz aller Rückschläge will sich Bill Kaulitz den Spaß am Leben nicht nehmen lassen. Eine Astrologin hat ihm einmal gesagt: „Du bist auf diesem Planeten, um so viel Spaß wie möglich zu haben.“ Und genau das sei inzwischen sein Lebensmotto. "Ich will gar nix mehr machen, das mir keinen Spaß bringt", sagt er – ganz ohne Groll, aber mit einer klaren Botschaft: Wer lieben will, muss auch bereit sein, zu leiden. Und trotzdem – oder gerade deshalb – lohnt es sich.