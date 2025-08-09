Alles zu oe24VIP
Andrea Berg
© Getty

Schlagerkönigin

"Zuckersüß" – Nachwuchs bei Andrea Berg

09.08.25, 20:05
Schlager-Sängerin Andrea Berg präsentierte auf ihren Social-Media-Kanälen einen Neuzugang in ihrem "Dörfle" in Kleinaspach.

Schlagerstar Andrea Berg (59) begeistert ihre Fans mit niedlichem Alpaka-Nachwuchs in ihrem "Dörfle" in Kleinaspach. Auf Instagram und Facebook teilte die Sängerin herzerwärmende Bilder und Videos des kleinen Alpakas "Renate", das mit seinen großen Kulleraugen und langen Beinen sofort die Herzen der Fans eroberte. "Hallo, kleine Renate", schrieb Berg zu den Aufnahmen, die das zutrauliche Tier in ihren Armen und beim Herumtollen auf der Weide zeigen.

"Zuckersüß" – Fans reagierten überschwänglich

Die Reaktionen der Fangemeinde fielen überschwänglich aus: "Zuckersüß", "Oh wie goldig" und ähnliche Kommentare überschwemmten das Faecbook-Posting. Viele zeigten sich gerührt von dem Foto von der Schlager-Sängerin und dem Alpaka-Baby.

Das "Dörfle" – Andrea Bergs 20.400 Quadratmeter großes Ferienprojekt – bietet seit 2015 nicht nur 15 Landhäusern Platz, sondern auch zahlreichen Tieren. Wie Berg gegenüber "Bunte" sagte, ist die Anlage ihre Herzensangelegenheit: "Wir haben hier etwas ganz Besonderes geschaffen: ein bisschen Glück, ein kleines Wunder." Der neueste tierische Bewohner passt perfekt in dieses Konzept und unterstreicht erneut Bergs große Tierliebe.

