Geheimplan: Skandal-Star Orafim im Dschungelcamp

Gil Ofarim plant offenbar sein TV-Comeback im RTL-Dschungelcamp 2026.

Nach seiner Hochzeit in Ludwigsburg verhandelt der Skandal-Sänger laut "Bild" aktuell über seine Teilnahme an "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!". Die Vertragsunterzeichnung stehe zwar noch aus, gelte aber als Formsache – nur die Gagehöhe werde noch diskutiert, berichtet die deutsche Zeitung.

Laut "Bild" wäre die Show für Orafim die letzte Chance, seine stagnierende Karriere zu retten. Seit seinem erfundenen Antisemitismus-Vorfall in einem Leipziger Hotel 2021 (die "Davidstern-Lüge") und dem anschließenden Prozess, der 2023 gegen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt wurde, seien seine beruflichen Perspektiven begrenzt.

Für RTL wäre die Orafim-Teilnahme an der Erfolgs-Show in jedem Fall "ein Scoop" – besonders wenn Ofarim im Dschungel über seinen Skandal spricht. Für ihn selbst könnte die Show das lang ersehnte Comeback bringen: Sein Konzert in Bochum sei zuletzt schlecht besucht gewesen, berichtet "Bild". Doch die Teilnahme würde kein einfaches Unterfangen – sowohl wegen der körperlichen Herausforderungen als auch der öffentlichen Reaktionen.