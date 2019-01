Dschungelcamp 2019 - Wer soll gewinnen?

Stimmen Sie jetzt ab, wer das Zeug zum Dschungelstar 2019 hat! Wie auch in den Staffeln zuvor setzt man auf eine Mischung aus B-Promis aus dem Reality-TV, alten Fernseh-Helden und Kurven-Queens. Die höchste Gage kassiert Erotik-Star Sibylle Rauch - kolportierte 100.000 Euro soll sie für ihren Einzug in den australischen Urwald bekommen haben. Ebenfalls ein Wörtchen in Sachen Sex mitzureden hat Podcast-Star Leila Lowfire und kündigt schon vorab an, dass sie alles andere als schüchtern ist: „Ich denke, bei den Temperaturen werde ich schon etwas freizügiger rumlaufen. Ich habe kein Problem mit meinem Körper und habe lange damit gearbeitet. Es ist ja auch keine Überraschung, wie ich nackt aussehe.“

Steht Zoff an?

Zickenkrieg darf man sich von Model Gisele Oppermann erwarten: „Ich bin schon ein Sensibelchen. Ich jammere auch ganz gerne mal, aber ich kann auch ordentlich austeilen. Wenn mich da jemand angreift, dann lass ich mir das nicht gefallen“, warnt sie jetzt schon ihre Mitstreiter. Insbesondere der Nikotin-Entzug könnte problematisch werden: „Drei Tage ohne Zigaretten und dann reicht schon ein falscher Blick, um aus der Haut zu fahren.“ Auch Sibylle Rauch kündigt an, dass sie auch in die Offensive gehen kann: „Ich schaue nicht danach aus, aber ich kann auch austeilen.“

Sorgenkind

Schon vor dem Dschungel-Star äußert "Goodbye Deutschland"-Star Chris Töpperwein erste Sorgen: „Ich bin schon ein Verfechter der Sauberkeit. Ich habe da auch einen Fimmel. Viele sagen, dass ich einen Zwang habe: Alles muss immer gerade, sauber und steril sein. Das kann man im Dschungel natürlich nicht verlangen.“ Im selben Atemzug kandidiert er schon für den Chefposten im Camp: „Aber es muss jemanden geben, der eine leitende Funktion hat. Wenn einer neben das Klo scheißt, bin ich der Erste, der etwas sagt.“

Alle Promis

Hier noch einmal alle Kandidaten im Überblick

Model Gisele Oppermann



Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki



Schauspielerin Doreen Dietel



Currywurstmann Chris Töpperwien



Erotik-Ikone Sibylle Rauch



Selbsternanner Millionär Bastian Yotta



GZSZ-Star Felix van Deventer



Schlager-Star & Produzent Peter Orloff



Schauspieler und Stimme von Alf Tommi Piper



Sex-Expertin Leila Lowfire



Bachelorette-Kandidat Domenico de Cicco



Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis



"Alle Episoden von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei TVNOW: www.tvnow.de". 1 / 12