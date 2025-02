DIESER Promi muss das Dschungelcamp verlassen!

Die Entscheidung ist gefallen und das Entsetzen im Camp ist groß: Es hat wohl niemand damit gerechnet, dass dieser Promi gehen muss.

Nachdem am Freitag Zehnkampf-Star Jürgen Hingsen als erster Star den australischen Busch verlassen musste, traf es heute den nächsten Promi – und es gab eine echte Überraschung. Den ganzen Abend konnte die Zuschauer per Telefon-Voting abstimmen und um kurz nach 22 Uhr (7 Uhr Ortszeit) kamen die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen ins Dschungelcamp, um die Entscheidung zu verkünden.

Die Entscheidung fällt auf Yeliz Koc (31) – sie muss das Camp verlassen. Die Stars zeigten sich entsetzt, auch Yeliz selbst. "Ich habe gar keine Prüfung gemacht", sagt sie. "Krass. Ich bin richtig schockiert", so die 31-Jährige. "WHAAAT?", platzt es aus Lilly Becker raus. Damit ist die Teilnahme am Dschungelcamp für Reality-Star Yeliz Koc überraschend früh zum Ende gekommen.

"Ich vermisse meine Familie sehr"

Alessia war ungewöhnlich ruhig und nachdenklich, zog sich allein an den Weiher zurück. "Ich vermisse meine Familie sehr und ich versuche die ganze Zeit nicht zu weinen. Aber heute kann ich nicht mehr!", so Alessia in Tränen aufgelöst zur tröstenden Anna-Carina. Auch Edith hatte keinen guten Tag, sie vermisst ihre Kinder: "Diese Kraft, diese Energie, die sie einem schenken. Und auch diese Liebe, die man immer wieder von ihnen bekommt." Bitterlich weinend lag sie an Nina in einer Hängematte: "Ich bin so traurig. Es macht mich irre, dass ich nicht weiß, ob alles gut ist! Dass ich meine Kinder vermissen werde, war mir klar, aber ich vermisse auch wahnsinnig meinen Mann!"

Edith und Pierre zicken sich an

Es wurde langsam dunkel und die Stars wollten ihre Nacht besprechen: "Ich nehme heute nochmal das Doppelbett", verkündete Anna-Carina. "Für deine Ausschlaf-Nacht? Nee, das ist nicht fair", fand Edith. Jörg bestätigte: "Da haste keine Erholung." Da ein Bett fehlte, müssten dann ja zwei andere Stars in einem Bett schlafen. "Zum Beispiel Pierre und Sam", schlug Edith vor, woraufhin der Schauspieler kundtut: "Du bist so 'ne dämliche Kuh." "Ein Glück habe ich heute einen Clown gefrühstückt, daher ist es mir egal", so die 29-Jährige über den Kommentar, ging dann aber doch zu Sam, um ihm direkt davon zu berichten und sich zu erklären: "Das war für mich sarkastisch, das passt gar nicht von der Größe, wenn ihr beide in einem Pritschenbett schlaft." Und auch Pierre suchte das Gespräch zu Sam: "Ich bin einfach angepisst, wenn solche alten Klischees in ihrem Redeschwall hochkommen; sie mischt sich in jedes Gespräch ein, kann alles, da musste ich mal 'ne kurze Ansage machen, denn das war so dumm."

Im weiteren Verlauf "bedankt" sich die Musikerin bei der Gruppe, denn so egal schien es ihr doch nicht zu sein, was Pierre zu ihr gesagt hatte: "Ist ja super, dass das alle so tolerieren, wenn Pierre so etwas zu einer Frau sagt. Dankeschön an alle in der Runde für die Unterstützung…" "Sollen sie mich jetzt zusammenschlagen oder was", wollte der 62-Jährige wissen. Das Wort-Gefecht ging immer weiter, Edith war nicht mehr sicher, ob Pierre sie "dumme" oder "blöde Kuh" betitelt hatte, Jörg schaltete sich auch noch ein und stellte sich auf die Seite von Edith, was Pierre "völlig egal" war.

Nachdem auch Anna-Carina ihn bat, zu wiederholen, was genau er zu Edith gesagt hatte, um es aufzulösen, antwortete Pierre stur: "Aber es macht doch Spaß. Ich werde es nicht auflösen!" Der 29-Jährigen reichte es: "Dann bitte ich alle Zuschauer, dass wir genau wissen, wer ab morgen nicht mehr hier sein wird, sonst kommt von mir eine Antwort auf diese Sache und es ist nicht in Ordnung. Das kann ich nicht tolerieren, dann würde ich aus dem Dschungelcamp gehen." Das Dschungel-Drama nimmt seinen Lauf …

Der Weg zur Dschungelprüfung

Jörg will unbedingt im Dschungelcamp bleiben und daher bei der Dschungelprüfung so richtig abliefern. "Ich muss jetzt was zeigen", so der Sportkommentator auf dem Weg zur Dschungelprüfung. Der Druck scheint so groß zu sein, dass der 66-Jährige auf einmal einen überraschenden Vergleich zog: "Ich mag jetzt Trump nicht so besonders, aber als er angeschossen wurde, aufgestanden ist und gesagt hat 'Fight, fight, fight' – das fand ich sensationell!" Edith, Timur und Maurice waren maximal irritiert über diese Aussage.

Trump-Gate

Während Jörg und Timur bei der Dschungelprüfung um Sterne kämpften, war der Jörg-Trump-Motivations-Move Thema im Camp. Maurice und Edith berichteten, was passiert war. Auch die anderen Camper waren entsetzt. Sam fragte sich, warum Jörg so agiert: "Als ob er sich eine Rolle zuschustern will, bei der er denkt, dass das beim Zuschauer gut ankommt. Aber das ist too much!" Und natürlich wurde Jörg nach seiner Rückkehr dazu ins Visier genommen …

Entschädigung: Salz und Pfeffer

Im Dschungeltelefon wartete auf die gestrigen Schatzsucher Maurice und Yeliz eine Nachricht und eine Dose. "Liebe Stars, gestern wurde euch der Gewinn der Schatzsuche fälschlicherweise verwehrt. Bienen sind auch in der Lage mit ihren Beinen zu schmecken. Daher erhaltet ihr jetzt euren Gewinn der Schatzsuche!" Die Freude bei allen Campern war riesig. Und dann wurde die Dose geöffnet: Es gab Salz und Pfeffer!