Jasmin Herren kommt für Christin Okpara - das steckt dahinter.

Jasmin Herren ist als Ersatzkandidatin für " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2022 nach Südafrika gereist.

Jasmin statt Christin: Impf-Irrsinn im Dschungelcamp

Vor Ort hat der 43-jährige Reality-Star erfahren, dass sie tatsächlich ins Dschungelcamp einziehen wird. Sie ersetzt Reality-Sternchen Christin Okpara. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner: "Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus* von Christin Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren. Diese Unstimmigkeiten reichen für uns aus, sofort Konsequenzen zu ziehen: Sie wird aus diesem Grund nicht am Dschungelcamp 2022 teilnehmen. Ob Christin geimpft ist oder nicht, ist an der Stelle nicht das Problem. Es geht darum, dass der berechtigte Verdacht besteht, dass sie gegenüber der Produktion falsche Aussagen hinsichtlich der Impfung gegen das Coronavirus getroffen hat."

Impfung keine Pflicht

Generell sei eine Impfung keine Pflicht für eine Teilnahme, so RTL in einer Sendung. Voraussetzung sind ein negativer PCR Test und die Einhaltung der Quarantäne. Keine weiteren Fragen wurden beantwortet. Fans freuen sich über Jasmin, sind jedoch etwas verwirrt, warum Christin gehen muss, wenn eine Impfung keine Pflicht ist.

