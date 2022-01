Dschungelqueen Tara: Trink-Spiele im Paradies

TV-Sternchen Tara Tabitha hat ein bisschen zu lange gefeiert...

Vor dem Dschungelstart noch ein wenig das Leben im traumhaften Südafrika genießen, heißt die Devise für unsere Dschungel-Queen Tara Tabitha .

Wein und Spaß vor Dschungel-Start

Dschungelqueen Tara: Hangover im Paradies

"Ich bin voll müde, weil ich gestern bissi zu lange aufgeblieben bin mit Alex, wir haben zu viel Wein getrunken und ja jetzt hatte ich nicht so viel Schlaf..." so Tara in einer Story auf Instagram. Zur Kräftigung hat Tara für sich und ihren Begleiter Alex ein gutes Mittagessen bestellt. Es besteht aus Früchten, Käse, gebackenem Gemüse und einen Eintopf, den sie kichernd als "Gatsch" bezeichnet.

Prosecco vermisst

Was Tara Dschungel vermissen wird? Ein Gläschen Prosecco hier und da. Damit sie die anderen Stars im Dschungel gut aushalten kann... Ab dem 21.1. sehen wir dann, wie sich Tara und die anderen schlagen werden.

