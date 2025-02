Lilly Becker: Total-Ausraster im TV wegen Sohn Amadeus

Eigentlich schien der Streit zwischen Reality-Star Sam Dylan und Dschungelkönigin Lilly Becker nach dem Ende des Dschungelcamps beigelegt zu sein. Doch beim großen RTL-Wiedersehen flammte der Zwist erneut auf – und diesmal wurde es persönlich.

Alles begann im australischen Dschungel mit einem hitzigen Wortgefecht. Lilly Becker rüffelte Sam Dylan am Lagerfeuer mit einem schroffen "Shut up!". Der Reality-Star empfand das als Respektlosigkeit und machte seinem Ärger im Dschungeltelefon Luft: "So kann sie vielleicht mit ihrem Sohn reden, aber so muss sie nicht mit mir reden." Er legte nach: "Mit Boris Becker hat sie immer so geredet – ‘shut up’. Vielleicht ist er deswegen geflüchtet oder hat sich im Gefängnis wohler gefühlt als bei ihr."

Lilly Becker bricht bei der letzten Prüfung in Panik aus © RTL ×

Diese brisanten Aussagen wurden Lilly Becker beim Wiedersehen am Sonntagabend erstmals vorgespielt – und die 47-Jährige reagierte entsetzt. Besonders verletzend war für sie, dass Sam ihren Sohn Amadeus in die Diskussion einbezog. Vor laufender Kamera machte sie unmissverständlich klar: Ihr Kind bleibt aus den Streitereien heraus! Sichtlich aufgebracht stellte Lilly Sam Dylan zur Rede: "Was ich nicht wusste, ist, dass du wichtige Namen genannt hast, die du nicht nennen darfst, so wie Boris Becker oder meinen Sohn." Besonders der Einbezug von Amadeus sei für sie nicht akzeptabel. "Den Namen meines Sohnes, das darfst du nicht sagen!", stellte sie klar und bezeichnete Sams Worte als "unter der Gürtellinie".

© RTL / Boris Breuer

Sie betonte zudem, dass sie als Mutter in erster Linie den Schutz ihres Sohnes im Blick hat und es nicht duldet, dass sein Name ohne ihre Zustimmung in einer öffentlichen Debatte auftaucht. Obwohl Lilly Becker ihm deutlich ihre Grenzen aufzeigte, zeigte Sam Dylan wenig Einsicht. Eine Versöhnung scheint ausgeschlossen. Freunde werden die beiden wohl nicht mehr.

Dafür hat Lilly Becker einen anderen engen Freund aus dem Dschungel mitgenommen: ihren Mitcamper Pierre Sanoussi-Bliss. Sie verriet gegenüber der deutschen "Bild": "Wir sind Freunde und für immer verbunden. Den lasse ich nicht mehr los."

Lilly Becker und Pierre Sanoussi-Bliss © RTL ×

Das Dschungelcamp ist vorbei, doch die Streitigkeiten schwelen weiter. Bleibt abzuwarten, ob Sam Dylan und Lilly Becker ihre Differenzen jemals beilegen können oder ob das TV-Duell in eine neue Runde geht.