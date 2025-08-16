Alles zu oe24VIP
Frequency
© APA/FLORIAN WIESER

Spruch um Falco-Tod

Eklat bei Frequency-Show: Bühnen-Gast beleidigt Österreich

16.08.25, 08:20
Beim Konzert des Deutschrappers Finch sorgte Wrestler Pascal Spalter für einen Skandal. Der Deutsche beleidigte nicht nur Österreich, sondern schockierte mit einem geschmacklosen Spruch über Falcos Tod – das Publikum reagierte empört.

Als Teil der Bühnenshow trat der deutsche Wrestler Pascal Spalter auf und startete eine Hasstirade gegen Österreich: "Mir hat ein Vögelchen gezwitschert: Ihr würdet so gerne zu Deutschland gehören. Aber leider fehlt's euch an Niveau, Intellekt und gutes Aussehen. Ihr könnt mich H**ensohn nennen, ich habe Sisi und Franz erwartet, stattdessen sehe ich hässliche Wirtshausschla**en und Stammtischalkoholiker. Ich verstehe, dass Arnold Schwarzenegger das Land verlassen hat." Doch damit nicht genug – Spalter legte noch einen geschmacklosen Spruch über Falcos Tod nach.

Wrestler spottet über Falco-Tod – Buhrufe

"Und eine Sache, die verstehe ich jetzt komplett: Ich verstehe, dass Falco sich so sehr geschämt hat, dass er sich das Leben genommen hat", provozierte Spalter und erntete sofort laute Buhrufe. Ein TikTok-Video dokumentiert den Eklat, unter dem zahlreiche User kommentierten: "Das mit Falco war einer zu viel. Über sowas macht man keine Witze", schrieb ein User zu dem Video. "Warum mit Falco.. eine Legende ist bei einem Auto Unfall ums Leben gekommen", schreibt ein anderer User empört.

 

@juliakautz Der Falco Spruch…???????? #finch #frequency #frequencyfestival #festival ♬ Originalton - Julia Kautz

 

 

Obwohl die Provokation als Teil der Show geplant war, empfanden viele Zuschauer besonders den Falco-Spruch als inakzeptable Grenzüberschreitung.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

