Geheime Friedens-Gespräche – Harry trifft Charles

Nach fast 20 Monaten könnte Prinz Harry wieder auf seinen Vater, König Charles III., treffen.

Prinz Harry wird voraussichtlich am 8. September nach London reisen, um an den "WellChild Awards" teilzunehmen. An diesem Tag, dem dritten Todestag von Königin Elizabeth II., könnte er nach fast 20 Monaten erstmals wieder auf König Charles III. treffen, wie eine anonyme Quelle gegenüber dem britischen Onlineportal "Mirror" berichtet. Zwischen Vater und Sohn soll es nach informellen Gesprächen zwischen Harrys Team und Palastmitarbeitern vorsichtige Annäherungen geben. Insbesondere wird über direkte Gesundheits-Updates für Harry und eine bessere Abstimmung ihrer öffentlichen Auftritte gesprochen. Ziel sei eine schlichte, private Begegnung ohne große Gesten – ein erster Schritt zu mehr Dialog.

Zerwürfnis mit Prinz William

Harry hatte zuletzt wiederholt seine Enttäuschung über die Aberkennung seiner staatlichen Sicherheitsmaßnahmen in Großbritannien geäußert und zugleich den Wunsch nach Versöhnung betont, wie er gegenüber "BBC" betonte. Auch die Sorge um die Gesundheit seines Vaters sei für ihn ein wichtiger Beweggrund. Dennoch bleibt ein tiefes Zerwürfnis mit Prinz William bestehen. Der Thronfolger lehnt jegliche Annäherung strikt ab, da er Harry vorwirft, vertrauliche Familienangelegenheiten wiederholt öffentlich gemacht zu haben – sei es in Interviews, der Netflix-Dokuserie oder Harrys Memoiren "Spare". Vertrauen müsse erst neu aufgebaut werden, sagt eine weitere anonyme Quelle gegenüber "Mirror".

Meghan Markle hingegen wird nicht nach Großbritannien reisen und in Kalifornien mit den Kindern Archie und Lilibet bleiben. König Charles hat seine Enkel zuletzt im Juni 2022 beim Platinjubiläum der Queen gesehen.