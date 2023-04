Weiß Jurorin Motsi Mabuse bereits Bescheid?

Liebes-Hammer bei Let´s Dance!

Bereits seit mehreren Stunden wird schon gemunkelt: Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (36) soll nach einer langen On-Off-Beziehung mit Millionär Hasan Kivran (56) den Schlussstrich gezogen haben. Doch jetzt kommt es noch schärfer, denn ausgerechnet Ekatarinas Tanzpartner, Timon Krause (28) soll sich jetzt ebenso nach fünf Jahren Beziehung von seiner Freundin Sarah Fuchs getrennt haben. Dabei wirkten die beiden vor wenigen Wochen noch auf Instagram so verliebt!

Sind sie das neue Traum-Paar?

Nach diesem doppelten Liebes-Hammer stellt sich nun aber- nicht ganz ungerechtfertigt- eine Frage bei alles "Let´s Dance"-Fans: Geht etwa zwischen der Tänzerin und dem Mentalisten mehr?

Schließlich waren bereits vor wenigen Wochen erste Liebes-Gerüchte zwischen den beiden aufgekommen, als die beiden einen innigen Rumba getanzt hatten. Wir erinnern uns gut daran: Das Licht ging am Ende ihrer Vorstellung aus, das nächste was man sah, war die Siloutte der beiden, welche verdächtig nach einem Kuss aussah.

© RTL / Stefan Gregorowius ×

Was damals allerdings noch für unmöglich gehalten wurde- schließlich waren doch beide vergeben- scheint nun aber gar nicht so unwahr zu sein.

Wusste Motsi Bescheid?

Eine allerdings, schien schon etwas geahnt zu haben: "Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (42).

Diese sorgte letzte Woche mit einem Kommentar für zusätzliche Spekulation, die vor allem jetzt, wo Trennungsgerüchte im Umlauf sind, besonders auffallen:

So schwärmte Motsi vergangene Woche nach der Tanz-Performance von Ekat und Timon; „Dieses Zusammensein von euch ... ich glaube euch das.“ Als Jury-Kollege Jorge González (55) wissen schließlich wollte, was sie damit aussagen wolle, antwortete Motsi mehrdeutig: „Gar nichts. Habe ich was gesagt? Wenn ich etwas sage, dann heiraten die Leute. Weißte Bescheid.“

© RTL / Stefan Gregorowius ×

Ob Motsi von Anfang an mehr wusste? Ekat und Timon jedenfalls lassen ihre Fans über mögliche gegenseitige Gefühle bislang im Unklaren. Bleibt abzuwarten, wie sehr es zwischen den beiden frisch getrennten Singles nun am Freitagabend am Tanzparkett knistern wird.