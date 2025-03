× Hätten Sie DIESEN Hollywood-Star erkannt?

Dieser Hollywood-Star hat eine extreme optische Veränderung durchgemacht und ist kaum wiederzuerkennen.

In seinen 20ern wog er bis zu 240 Kilogramm, war alkohol- und drogensüchtig. DANN kam für ihn der Wendepunkt, er wollte abspecken und nahm über 100 Kilogramm ab. Doch wie schaffte er das?

Die Rede ist von Ethan Suplee, viele kennen ihn als der Darsteller aus "American History X" oder The Wolf of Wallstreet. Von seinem Höchstgewicht in seinen 20er Jahren schaffte es der heute 48-Jährige auf unter 100 Kilo zu kommen.

© Instagram: @ethansuplee ×

Doch das Halten des Gewichts stellte sich als besonders schwierig dar. Der Star stabilisierte sein Gewicht mit den Jahren auf knapp über 100 Kilo, wie er selbst in Interviews erzählte.

Jahrelanger Jojo-Effekt

Er kämpfte jahrelang mit dem bekannten Jojo-Effekt, bei dem er nach seinen Extrem-Diäten immer wieder zunahm. Dann zog er für sich die Lektion: Er aß seine Essensrationen in den zu seinem Körper passenden kleinen Mengen, verteilt über den Tag und kombinierte mit viel Sport. Mehrmals die Woche machte e Kraftsport im Fitnessstudio.

Auf Instagram versucht er die Menschen, die ihm folgen, und selbst mit Gewichtsproblemen zu tun haben, zu motivieren. Jeder könne solch eine Transformation schaffen, wenn er wirklich will.