Affleck packt über Trennung von Lopez aus: "Peinlich!"

Der Schauspieler verrät, was in seiner Ehe mit Jennifer Lopez schiefging und schwärmt von seiner Ex-Frau Jennifer Garner.

Ben Affleck hat in einem offenen Gespräch mit der britischen GQ etwas über das Scheitern seiner Ehe mit Jennifer Lopez und seine Beziehung zu seiner ersten Frau Jennifer Garner verraten. Der 52-jährige Schauspieler ließ seine Romanze mit der 55-jährigen Sängerin 2021 wieder aufleben, doch das Aufflammen ihrer Liebe war eher nur ein kurzes Flackern. Im August letzten Jahres reichte J. Lo die Scheidung ein, nachdem ihre zweijährige Ehe zerbrochen war.

Erstes Interview über Trennung

Affleck hielt sich bisher über das Scheitern der Beziehung bedeckt, betonte aber jetzt, dass es „keinen Skandal, keine Seifenoper, keine Intrige“ gegeben habe, die zur Trennung geführt hätten. In Interviews verriet er, warum er nicht gerne zu viel über die Trennung spricht, und gestand, dass es keine Schuldzuweisung war, aber „der Grund, warum ich das nicht erzählen will, ist einfach peinlich. Es fühlt sich verletzlich an."





Affleck sprach auch seine Teilnahme an der Dokumentation The Greatest Love Story Never Told an - Teil drei der 20 Millionen Dollar teuren Medienhommage seiner Frau an ihre Romanze. Fans wiesen darauf hin, wie desinteressiert er in der Doku aussah - wo er offen zugab, dass er sich vor der Kamera „unwohl“ fühlte und verriet, dass ihm „ihre Privatsphäre heilig“ sei.

Unterschiedliche Charaktere

Affleck verstärkte seine Äußerungen und erklärte: „Ein Teil davon war: “OK, wenn ich bei so etwas mitmache, möchte ich versuchen, es auf eine ehrliche Art und Weise zu tun, die interessant ist.“ Denn ich dachte, es sei eine interessante Untersuchung. Auf den Unterschied in ihrer Herangehensweise an die Öffentlichkeit angesprochen, fuhr er fort: „Mein Temperament ist ein bisschen zurückhaltender und privater als ihres. Wie es in Beziehungen so ist, muss man





Liebe Worte für Ex-Frau Garner

Er überlegte: Ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass das nicht die Ursache für einen großen Bruch war. Es ist nicht so, dass man sich diese Dokumentation ansehen und sagen kann: „Oh, jetzt verstehe ich die Probleme, die die beiden hatten.“ In seinem Gespräch mit GQ kam er auch auf seine erste Frau Garner zu sprechen, mit der er die gemeinsamen Kinder Violet, 18, Fin, 15, und Samuel, 12, hat. Das Paar steht sich seit seiner Trennung im Jahr 2015 sehr nahe. Über ihre Beziehung sagte Affleck: „Ich habe wirklich Glück, dass ich mit Jennifer Garner, der Mutter der Kinder, eine wirklich gute Partnerin und Co-Eltern habe, die wunderbar und großartig ist, und wir arbeiten gut zusammen. Letzten Monat wurden die beiden bei einem Ausflug in einer Umarmung gesehen, was das Internet in Aufruhr versetzte.