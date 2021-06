Harry bekam nach „Megxit“ 4,45 Millionen Pfund von Charles

Der Millionenbetrag wird als „Finanzierung ihrer Aktivitäten“ geführt und wird in der Regel unter den beiden Brüdern aufgeteilt.

Bereits zum „Megxit“ kündigten Harry und Meghan an finanziell Unabhängig zu sein. SO ganz scheint dies aber nicht gestimmt zu haben. Einem Bericht der Sun zufolge soll das Paar auch nach dem „Megxit“ mehrere Millionen Pfund aus dem Königshaus erhalten haben. Die Überweisung der mehreren Millionen Pfund soll der letzte in dieser Höhe sein, berichtet die Sun.

Teures Leben

Dem Bericht zufolge weigere sich der Palast auch die genaue Summer der Überweisungen bekanntzugeben, da es sich um eine „Teilzahlung“ handle. Die finanzielle Unterstützung endete im Sommer 2020. Seitdem finanziert sich Harry hauptsächlich über einen Netflix-Deal, der ihm mehr als 100 Millionen Pfund einbringt. Die Hypothek auf die Villa in Kalifornien soll mehr als 10 Millionen Pfund betragen.

Bereits nach dem Tod seiner Mutter Diana im Jahr 1997 soll Harry ein Erbe von 7,5 Millionen Pfund erhalten haben. Seitdem bekam er jedes Jahr 2,3 Millionen Pfund von Charles, „um sein Leben zu finanzieren“.