2.500 Stars lassen Oscars wieder strahlen

Mit Spannung wird die 94. Ausgabe der Oscars am Sonntag erwartet.

Superlativ. Nach der Coronakrise läuft die Traumfabrik in Hollywood wieder zu altem Glanz auf. 2.500 (geimpfte, genesene oder getestete) Stars werden die Oscars 2022 wieder strahlen lassen. Und das könnte auch rekordverdächtig werden …

Chance. Falls das Gehörlosendrama Coda „Bester Film“ gewinnt, wäre es der erste Sieger mit fast ausschließlich gehörlosen Darstellern. Auch Billie Eilish ist auf Rekordkurs. Mit dem Sieg in der Kategorie „Bester Originalsong“ für No Time To Die wäre sie die erste Gewinnerin, die im 21. Jahrhundert geboren ist. Ebenfalls nominiert und damit anwesend: Jessica Chastain, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Kristen Stewart und Will Smith.

Hochkarätige Show und Laudatoren

Star-Power. Auch die Liste der Laudatoren liest sich wie das Who’s who Hollywoods: Anthony Hopkins, Lady Gaga, Mila Kunis und „Aquaman“ Jason Momoa treten vors Mikro. Ebenfalls hochkarätig das Showprogramm: Billie Eilish singt ihren James Bond-Song, ­Superstar Beyoncé wird ihren ebenfalls nominierten Hit Be Alive aus dem Tennis-Drama King Richard performen. Oscar-Gastgeberinnen sind Amy Schumer, Regina Hall und Wanda Sykes.

Wolfgang Puck: Austro-Koch verwöhnt die Hollywood-Elite

Er bekocht die Stars beim legendären „Governors Ball“ nach der Show.

Kulinarik. Star-Koch Wolfgang Puck tischt seit 28 Jahren nach der Oscar-Gala für die prominenten Gäste auf – erstmals holt er dazu das kulinarische Kollektiv Ghetto Gastro aus der New Yorker Bronx an Bord. „Die Oscars sind global, nun wird auch die Küche global“, sagt der gebürtige Österreicher mit einem Augenzwinkern.

Auf Pucks langer Einkaufsliste stehen unter anderem 100 Hummer, über 130 Kilo Räucherlachs und 30 Kilo vom feinsten Wagyu-Rindfleisch aus Japan. Zum Dessert gibt es auch für Verlierer die berühmte Trophäe aus mit Gold bestäubter Schokolade.