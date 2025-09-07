20 Trauergäste, Gemeinde abgeriegelt - Geheimnis um Armanis (†91) Begräbnis gelüftet

Am Montag wird das Begräbnis des verstorbenen Star-Designers stattfinden. Dafür wird eine ganze Gemeinde abgesperrt.

Nach Tagen der öffentlichen Trauer ist nun klar, wo Giorgio Armani beigesetzt wird. Am Montag erhält der Stardesigner in seiner norditalienischen Heimatgemeinde Rivalta nahe Piacenza seine letzte Ruhe.

„Morgen wird Rivalta aus Sicherheitsgründen und um die Privatsphäre der Beerdigung zu gewährleisten, während der Mittagsstunden abgeriegelt sein“, erklärte Graf Orazio Zanardi Landi gegenüber der Lokalzeitung Libertà. Die Gemeinde mit rund 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wird damit für einige Stunden komplett gesperrt.

Letzter Wunsch

Mit der Beisetzung in Rivalta erfüllt sich Armani einen Herzenswunsch. „Es ist ein Bekenntnis für die immense Liebe zu seiner Heimatprovinz und zu den Steinen des Flusses Trebbia, die den unverwechselbaren, raffinierten, eleganten und zeitlosen Greige-Ton von Armani hervorgebracht haben“, betonte der Graf. Rivalta selbst liegt malerisch am Fluss, geprägt von einer mittelalterlichen Burg, engen Gassen und alten Steinhäusern. Die Trauerfeier soll in der frisch restaurierten Familienkapelle stattfinden.





Nur 20 Trauergäste

Laut Corriere della Sera sind nur etwa 20 Gäste geladen – enge Familienangehörige, Freunde und langjährige Weggefährten. Armani wird auf dem örtlichen Friedhof bestattet, wo bereits seine Eltern Maria und Ugo sowie sein Bruder Sergio ruhen. In Rivalta befand sich auch Armanis Lieblingsrestaurant, das im Besitz des Grafen Zanardi Landi ist. Aus Respekt vor seinem Lebenswerk schließen am Montag ab 15 Uhr weltweit alle Armani-Boutiquen.

Donatella Versace nahm bereits von Giorgio Armani Abschied. © Getty Images

Bereits am Samstag hatten mehr als 6000 Menschen in Mailand Abschied genommen, darunter Designerin Donatella Versace, Fiat-Erbe John Elkann und Komponist Ludovico Einaudi. Bewegend: Jeder Trauergast wurde persönlich von Armanis Lebenspartner Leo Dell’Orco empfangen – „mit Umarmungen, Händeschütteln und Dankesworten“, ganz ohne Worte, aber mit Würde und Wärme. Dell’Orco, seit Jahrzehnten Armanis engster Vertrauter, wird das Modeimperium gemeinsam mit Nichte Silvana in dessen Sinne weiterführen.