Anthony Hopkins bricht Kontakt zu seiner Tochter ab: "Sie ist kalt!"

Der Schauspieler und seine Tochter Abigail haben seit Jahrzehnten eine zerrüttete Beziehung zueinander. Jetzt gibt Hopkins ganz auf.

Er zählt zu den größten Schauspielern Hollywoods – doch privat trägt Anthony Hopkins (87) seit Jahrzehnten einen tiefen Bruch mit sich. Die Beziehung zu seiner einzigen Tochter Abigail liegt seit Jahren auf Eis – und nun scheint endgültig Schluss zu sein.

In einem Interview-Podcast erklärte der Oscar-Preisträger („The Father“) offen: „Wenn du dein Leben in Verbitterung verbringen willst – gut, bitte. Ich mache da nicht mehr mit.“ Worte, die deutlich machen, dass jede Hoffnung auf Versöhnung verflogen ist.

Trauriger Kontaktabbruch

Abigail stammt aus Hopkins’ erster Ehe mit Schauspielerin Petronella Barker, mit der er von 1966 bis 1972 verheiratet war. Als er die Familie verließ, war seine Tochter gerade einmal 14 Monate alt. Zwar standen sie sich kurzzeitig für den Film „Was vom Tage übrig blieb“ (1993) gemeinsam vor der Kamera – doch danach kühlte das Verhältnis vollständig ab.

"Das Leben ist kalt"

Schon 2018 sagte Hopkins in einem Interview über seine Tochter: „Sie ist kalt. Denn das Leben ist kalt.“ Trotzdem habe er laut eigener Aussage mehrmals versucht, wieder Kontakt aufzunehmen. „Meine Frau Stella hat eine Einladung geschickt, uns zu besuchen“, so Hopkins. „Aber da keine Antwort kam, denke ich mir: Na gut. Ich wünsche ihr alles Gute.“

Trotz allem betont der zweifache Oscar-Gewinner, dass er keinen Groll hege: „Wir sind halt nicht perfekt. Wir sind keine Heiligen. Ich habe getan, was ich konnte – das war’s.“ Ein selten so persönlicher Einblick in das Privatleben eines Mannes, der auf der Leinwand oft die Rolle des Vaters spielt – im echten Leben aber längst keiner mehr sein darf.