© Getty

Partnerin Gabriella

Hollywood-Star packt über seine Verlobung aus: "Ohne großen Plan"

29.10.25, 08:26
Hollywood-Schauspieler Liam Hemsworth hat von seinem Antrag an seine Partnerin Gabriella erzählt.  

Hollywood-Star packt über seine Verlobung aus:
© all

"Wir haben uns vor ein paar Monaten verlobt, als ich noch "The Witcher" gedreht habe", erzählte der 35-Jährige in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon.

Durch Zufall fand der australische Schauspieler Chris Hemsworth heraus, dass er genetisch bedingt ein erhöhtes Risiko für Alzheimer hat. 

© Getty Images

 Foto auf Instagram 

"Ich hatte keinen großen Plan hinter der Verlobung", berichtete der Australier. Den Ring habe er gekauft und dann "irgendwie einfach auf den richtigen Moment gewartet." Als dieser sich ihm gezeigt habe, habe Gabriella "Ja" gesagt. Hemsworth hatte Mitte September ein gemeinsames Foto auf Instagram geteilt, auf dem Gabriella einen funkelnden Ring am Finger trägt.

Liam Hemsworth und Gabriella Brooks

 Liam Hemsworth und Gabriella Brooks 

© Getty

 Fantasyserie "The Witcher" 

Der kleine Bruder von "Thor"-Darsteller Chris Hemsworth spielte neben Jennifer Lawrence in den ersten "Die Tribute von Panem"-Filmen mit. In der Fantasyserie "The Witcher" ist er ab der vierten Staffel in der Hauptrolle zu sehen.

