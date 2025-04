Aus für Kanye West: Bianca hat Schluss gemacht

Kanye West hat bestätigt, dass seine Frau Bianca Censori ihn wegen seiner verstörenden Tiraden in den sozialen Medien verlassen hat und veröffentlicht jetzt einen Track, in dem er pikante Details über die Beziehung verrät.

Der in Ungnade gefallene Rapper gibt an, dass seine Bianca eine Panikattacke als Folge des abscheulichen Hasses hatte, den er in seinem neuen Song mit dem Titel „BIANCA“ auf X beworben hatte.

„Mein Baby ist weggelaufen, aber zuerst hat sie versucht, mich einzuweisen. Ich gehe nicht ins Krankenhaus, weil ich nicht krank bin, ich verstehe es einfach nicht“, rappt West in dem Track aus seinem neuen Album „WW3“, das am Donnerstag erschienen ist.

„Sie hat eine Panikattacke und es gefällt ihr nicht, wie ich getwittert habe. Bis Bianca zurück ist, bleibe ich die ganze Nacht auf, ich werde nicht schlafen. Ich weiß wirklich nicht, wo sie ist", rappt er weiter.

Erschreckende Details

Der 47-jährige Rapper, gesteht darin außerdem, dass er ihren Standort über eine App verfolgt. In seinem Song nimmt West auch Censoris Familie ins Visier und behauptet, dass sie ihn einsperren wollen. „Sie wollen, dass ich mich zurückziehe, sie wollen, dass ich weglaufe und mich treffe“, fügt er hinzu, bevor er seine und Biancas Beziehung mit der von Sean „Diddy“ Combs und Cassie Ventura vergleicht.

Vergleich zu P. "Diddy"

Combs und Ventura - die über ein Jahrzehnt lang immer wieder zusammen waren, bevor sie sich 2018 endgültig trennten - waren vor Kurzem in einen Rechtsstreit verwickelt, als sie ihn in einer Klage der Vergewaltigung und des Missbrauchs beschuldigte.

Der Musikmogul sitzt wegen des Vorwurfs des Sexhandels im Gefängnis, nachdem Venturas Klage eine Flut von Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchsvorwürfen ausgelöst hatte. Er hat auch seine Unschuld gegenüber diesen Anschuldigungen und Behauptungen beteuert.

Endgültig Schluss?

West schloss seinen Track mit den Worten „Bianca, ich will nur, dass du zurückkommst. Komm zurück zu mir, ich weiß, was ich getan habe, um dich wütend zu machen.“ West und Censori heirateten 2022, aber die Dinge schienen bergab zu gehen, als er ein komplett durchsichtiges Kleid für sie entwarf, das sie Anfang des Jahres bei den Grammys 2025 trug.