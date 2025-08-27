Babygerüchte in Miami: Anna Kournikova schwanger mit viertem Kind?

Die ehemalige Tennisspielerin und der Sänger sollen zum vierten Mal Eltern werden. Das berichten spanische Medien unter Berufung auf Insiderquellen.

Anna Kournikova (44) und Enrique Iglesias (50) sollen erneut Elternfreuden entgegensehen. Wie das spanische Magazin Hola! berichtet, sei die ehemalige Tennisspielerin schwanger und die bisherigen Monate seien ohne Komplikationen verlaufen. Auch das britische Magazin Hello! greift die Spekulationen auf – ausgelöst durch aktuelle Fotos aus Miami, auf denen Kournikova in weiter Kleidung zu sehen war.

Mehr lesen:

Eine Liebe seit mehr als zwei Jahrzehnten

Kennengelernt haben sich die beiden Stars 2001 bei den Dreharbeiten zu Iglesias’ Musikvideo Escape. „Obwohl sie aus der Sportwelt kam, haben wir uns irgendwie verstanden“, erzählte der Sänger 2023 im US-Magazin People. „Sie wusste, wie meine Welt aussieht und umgekehrt. Dieses Verständnis hat uns sehr geholfen.“ Aus der anfänglichen Bekanntschaft entwickelte sich eine bis heute andauernde Partnerschaft.

Gemeinsam haben Kournikova und Iglesias bereits drei Kinder: die Zwillinge Lucy und Nicholas, geboren 2017, sowie Tochter Mary, die 2020 zur Welt kam.

Privates Familienleben bleibt meist im Verborgenen

Trotz ihres Prominentenstatus halten Kournikova und Iglesias ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten gibt es Einblicke auf Instagram. So postete Kournikova etwa im Juni 2024 ein Vatertagsfoto von Iglesias mit den Kindern oder gratulierte ihm 2022 mit gemeinsamen Familienbildern zum Geburtstag. Auch besondere Anlässe wie die Geburtstage der Zwillinge oder die Ankunft von Tochter Mary teilte sie damals mit ihren Followern.

Ob die Gerüchte über ein viertes Baby tatsächlich stimmen, haben die beiden Stars bislang nicht offiziell bestätigt.