Beckham-Familienfehde eskaliert: Freunde schalten sich in Streit mit Nicola Peltz ein

Der Familienfrieden bei den Beckhams bröckelt weiter. Seit dem Fernbleiben von Brooklyn Beckham (26) und Ehefrau Nicola Peltz Beckham (30) bei der 50. Geburtstagsparty von David Beckham in London reißen die Spekulationen um Spannungen zwischen dem Promi-Paar und ihrer Schwiegertochter nicht ab

Nun melden sich enge Vertraute der Familie zu Wort – und weisen die Vorwürfe gegen Victoria (50) und David Beckham (49) scharf zurück. Der britischen Boulevardpresse zufolge sollen Freunde von Nicola Peltz hinter den Kulissen schwere Geschütze auffahren. Der Vorwurf: In der Familie Beckham herrsche ein „toxisches Umfeld“, dem Nicola geholfen habe, sich zu entziehen. „Nicola ist eine Außenseiterin, die Brooklyn erkennen ließ, dass gewisse Dynamiken in seiner Familie nicht gesund und nicht normal sind“, behauptet eine namentlich nicht genannte Freundin der Schauspielerin gegenüber US-Medien. Eine Aussage, die das Umfeld der Beckhams als vollkommen haltlos zurückweist.

Ein Insider erklärt gegenüber der britischen Zeitung Mirror: „Wer David und Victoria je im Umgang mit ihren Kindern erlebt hat, weiß, wie absurd diese Anschuldigungen sind. Das ist so offensichtlich unwahr, dass es keiner weiteren Reaktion bedarf.“ Auch weitere Stimmen aus dem engsten Kreis der Familie äußern Unverständnis über die Eskalation: „Wir sind sprachlos. Dass solche Unwahrheiten in Umlauf gebracht werden, ist einfach traurig.“

Während die Beckhams laut Freunden stets bemüht gewesen sein sollen, Nicola in die Familie zu integrieren und sie zu unterstützen, sei das Verhältnis spätestens seit der Hochzeit 2022 von Spannungen geprägt. In Los Angeles, wo die Peltz-Familie lebt, wurde laut Insidern bereits länger über ein mögliches Zerwürfnis gemunkelt. „Dass es so eskaliert und öffentlich ausgetragen wird, überrascht trotzdem alle“, so ein Vertrauter.

Die Hoffnungen ruhen nun auf einer Versöhnung – nicht zuletzt, weil die Beckhams nach wie vor eine enge Bindung zu ihrem ältesten Sohn Brooklyn pflegen. Ob und wann sich die Wogen glätten, bleibt allerdings ungewiss.