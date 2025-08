Calvin Harris ist Papa geworden – doch das Plazenta-Foto schockiert Fans

Der Star-DJ freut sich über Nachwuchs - sorgt jedoch mit seinen Postings für eine gespaltene Fan-Gemeinschaft.

Der britische DJ und Produzent Calvin Harris ist Vater geworden – und hat seine Fans auf Instagram erstmals an diesem ganz besonderen Ereignis teilhaben lassen. Bereits am 20. Juli wurde sein Sohn Micah geboren, wie Harris in einem Beitrag am 4. August verrät. Dabei zeigt der Musiker auf einer Reihe von Fotos nicht nur seinen kleinen Sohn, sondern auch emotionale Momente rund um die Geburt.

Zu sehen ist unter anderem der frischgebackene Papa, der seinen neugeborenen Sohn liebevoll im Arm hält. Auch Harris’ Ehefrau Vick Hope ist Teil der Bilder, die den intimen Moment im aufblasbaren Geburts-Pool festhalten, in dem Micah zur Welt kam. Ein seltener und persönlicher Einblick, der jedoch für Aufsehen sorgt – vor allem, weil Harris auch ungewöhnliche Aufnahmen teilte.

Plazenta-Foto sorgt für Wirbel

Neben den Fotos des Neugeborenen und der Mutter veröffentlichte der DJ nämlich auch ein Bild der Plazenta seiner Frau sowie Aufnahmen von sogenannten Plazenta-Pillen, die aus der Nachgeburt hergestellt wurden. Diese Bilder erregten rasch Aufmerksamkeit und lösten eine Diskussion unter den Fans aus.

Während viele User und prominente Kollegen dem frischgebackenen Vater herzlich gratulierten – darunter der bekannte DJ Armin van Buuren – zeigten sich manche Follower irritiert und fanden die Veröffentlichung der Plazenta-Fotos zu intim. Einige kritisierten, dass derartige Einblicke eigentlich privat bleiben sollten, andere hätten sich zumindest eine Vorwarnung gewünscht, da die Bilder für manche verstörend sein könnten.

Gesundheitstrend

Der Verzehr der Plazenta, oft in Pillenform, ist ein Trend, der in den letzten Jahren vor allem unter Prominenten an Popularität gewonnen hat. Die Praxis wird als mögliche Unterstützung zur schnelleren Erholung nach der Geburt und zur Verbesserung der Energie oder des Hormonhaushaltes beworben. Wissenschaftlich betrachtet gibt es allerdings keine eindeutigen Belege für gesundheitliche Vorteile, und Experten sind in ihrer Einschätzung uneins.

Calvin Harris ist somit kein Einzelfall, wenn es um die Verarbeitung der Plazenta geht – mehrere Stars haben diese Methode bereits ausprobiert und öffentlich gemacht. Die Debatte darüber, wie viel Privates Prominente teilen sollten, hält sich dabei seit Jahren. Harris’ Post zeigt, dass das Thema nicht nur faszinierend, sondern auch kontrovers bleibt – vor allem wenn sehr persönliche Momente in den sozialen Medien öffentlich gemacht werden.

Trotz aller Diskussion steht für den Musiker und seine Familie die Freude über den Nachwuchs im Vordergrund. In seinem Beitrag schreibt Harris schlicht und emotional: „Einfach nur dankbar. Wir lieben dich so sehr, Micah.“