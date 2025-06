Charlize Theron: Ohne Hose im Netzanzug zur Filmpremiere

Bei der Premiere ihres neuen Films "The Old Guard 2" zog die Schauspielerin alle Blicke auf sich. Die 49-Jährige hat eine bessere Figur als die meisten 20-Jährigen.

Bei der Premiere von „The Old Guard 2“ in Los Angeles verwandelte sich der rote Teppich zur Bühne selbstbewusster Frauen. Besonders ins Rampenlicht stellte sich dabei Charlize Theron (49) – und das ganz ohne Hose.

Die Schauspielerin und Produzentin erschien in einem transparenten Netz-Bodysuit, unter dem ein schwarzer BH sowie eine hochgeschnittene Panty hervorblitzten. Ein schwarzer Blazer und derbe Stiefeletten rundeten den Look ab – ein Outfit, das nicht nur modisch provoziert, sondern auch Stärke ausstrahlt. Die Hollywoodgröße zeigt damit erneut: Wer Führungsrolle spielt, muss nicht auf Glam verzichten.





Drei starke Frauen – ein starker Auftritt

An ihrer Seite: Uma Thurman (55) und KiKi Layne (33) – beide ebenfalls hochkarätige Co-Stars im Action-Sequel. Thurman setzte bei ihrem Auftritt auf zurückhaltende Eleganz mit Satintop, langem Rock und elfenbeinfarbenen Flip-Flops. Layne glänzte hingegen im dramatischen Abendkleid mit Pailletten und schwarzem Federrock – ein modischer Kontrast, der perfekt ins Gesamtkonzept des Abends passte: stilvoll, individuell, furchtlos.

Die Stimmung? Locker und herzlich. Die drei Hauptdarstellerinnen lachten, scherzten und plauderten auf dem roten Teppich – später gesellten sich auch Chiwetel Ejiofor, Henry Golding und Marwan Kenzari zum Gruppenfoto.

KiKi Layne, Charlize Theron und Uma Thurman. © Getty Images

Premiere mit persönlicher Note

Der zweite Teil von „The Old Guard“ vereint erstmals Theron und Thurman auf der Leinwand. Die gegenseitige Bewunderung scheint aufrichtig: Theron outete sich im Talk bei Jimmy Kimmel Live! als langjährige Verehrerin der Kill Bill-Ikone. Thurman wiederum schwärmte im Interview mit dem Harper’s Bazaar über Therons Führungsqualitäten – nicht nur als Schauspielerin, sondern auch hinter der Kamera.

Charlize Theron: Heldin vor und hinter der Kamera

In ihrer Paraderolle als Andromache of Scythia kämpft Theron erneut an der Spitze der unsterblichen Kriegertruppe – und mischt als Mitproduzentin kräftig mit. Neuzugang Uma Thurman schlüpft in die Rolle der rätselhaften „Discord“, während KiKi Layne als Nile Freeman zurückkehrt.

Der Actionthriller bringt nicht nur packende Szenen, sondern auch ein klares Statement: Frauen stehen hier nicht in Nebenrollen – sie führen an. Und das, ganz nach Therons Manier, auch einmal ohne Hose.