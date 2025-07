DESHALB wird "King of Queens" nicht fortgesetzt

Eine schlechte Nachricht für die Fans von "King of Queens": Die Kultserie wird nicht fortgesetzt. Jetzt liefert der Hauptdarsteller Kevin James eine Erklärung für die Absage.

Derzeit erhalten die meisten Serien aus den 90ern und 2000ern Fortsetzungen oder Neuauflagen. "King of Queens” ist jedoch keine dieser Serien, denn eine Fortsetzung ist derzeit nicht geplant. Kevin James erklärt den tragischen Grund, weshalb die Kultserie keine neuen Folgen erhalten wird.

Während der Promo-Tour für die Action-Komödie "Guns Up” sagte der "King of Queens”-Star, dass er die Idee anfangs nicht schlecht fand, das Fehlen von Jerry Stiller aber das größte Problem sei. James meint: "Ja, ich würde nie nein sagen, aber es fällt mir schwer, weil er für mich so ein Teil davon war. Er war der Kitt in dieser Sache. Ich weiß nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Es ist einfach eine seltsame Art, es zu tun. Warum? Warum würdest du das tun, wenn du ihn nicht hast?” Jerry Stiller ist am 11. Mai 2020 im Alter von 93 Jahren verstorben.

Überrascht über die Beliebtheit

James wurde auch über die Beliebtheit der Serie "King of Queens” gefragt. Er sei überrascht, dass sich „King of Queens” gegen seinen Sitcom-Konkurrenten gut halten konnte. "Ich würde nicht sagen, dass es perfekt ist. Es war ein Moment in der Geschichte, denke ich. ‚King of Queens‘ ist komisch, weil wir nicht so beliebt waren. Als wir herauskamen, lief es ganz okay. Wir waren gut. Aber dann kamen "Alle lieben Raymond“ und "Friends“ und all diese anderen Bürokomödien und lustigeren Serien, die viel besser liefen als wir."

Er setzte fort: "Was mich umhaut, ist, wie gut wir abgeschnitten haben, als wir später im Syndication-Bereich erschienen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie die Leute damit bombardiert haben, sodass es sich in ihre Gehirne eingebrannt hat, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute es jetzt mehr denn je genießen.“