Dieser Partygast wird zur weltweiten Internet-Sensation

Der Brite Jack Kay (26) ist über Nacht zur Internetsensation geworden – dank seines markanten Topfschnitts und Auftritten auf Ibiza, wo er als "Ibiza Final Boss" gefeiert wird.

Ein virales Video zeigt ihn tanzend mit Sonnenbrille, Goldkette, pinkem Becher und seiner außergewöhnlich symmetrischen Frisur, die viele an einen Lego-Kopf oder Ritterhelm erinnert. Die Videos gingen auf TikTok millionenfach viral, Memes folgten, und selbst Marken wie "Booking.com" und "Currys" (Anm. britischer Elektroeinzelhändler) sprangen auf den Hype auf.

Jack Kay: Bin ein "normaler Typ aus Newcastle"

Jack Kay beschreibt sich selbst als "normaler Typ aus Newcastle". Um seinen neu gewonnenen Ruhm zu nutzen, richtete Kay eigene TikTok- und Instagram-Accounts ein – letzterer hat bereits mehr als 30.000 Follower. Er hat inzwischen ein Management engagiert und eine Tour angekündigt – was genau er dabei plant, ist noch unklar. "Wenn seine Fangemeinde weiter wächst und engagiert bleibt, hat er sehr gute Chancen, 1.000 bis 2.000 Pfund (umgerechnet etwa 1.150 bis 2.300 Euro) pro Post zu verdienen", rechnet PR-Expertin Mayah Riaz im Gespräch mit dem britischen "Mirror" vor.

Clubs auf Ibiza sollen bereits bereit sein, ihm bis zu 5.000 Pfund (umgerechnet etwa 5.700 Euro) pro Nacht zu zahlen, um von seiner Popularität zu profitieren. Trotz des Erfolgs bleibt ein Schatten über seiner Geschichte: Medien berichten, dass sein Vater in England eine langjährige kriminelle Vergangenheit hat und aktuell im Gefängnis sitzt.

Jack Kay scheint jedoch fest entschlossen, seinen Moment zu nutzen – als der ungewöhnlichste Star des Sommers 2025.