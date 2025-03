Eddie Jordan: Dieses Mega-Vermögen erbt seine Familie

Der verstorbene frühere Rennstall-Besitzer hinterlässt seiner Familie mehr als eine halbe Milliarde Euro

Die Formel-1-Welt trauert um Eddie Jordan, der seinen traurigen Kampf gegen den Krebs im Alter von 76 Jahren nun endgültig verloren hat. Über 30 Jahre lang baute Jordan sein eigenes Renn-Imperium auf und häufte damit einhergehend auch ein gewaltiges Vermögen an.

© Getty ×

Formel-1-Legende Eddie Jordan war ein Mann mit beachtlichem Talent. Vom Rennfahrer über den Teambesitzer bis hin zum freimütigen Experten – der sympathische Ire war in der Welt des Motorsports in so ziemlich jedem Bereich zu Hause. Die größten Namen in der F1 reagierten am Donnerstag mit großer Emotion auf die Nachricht von seinem Tod, da der 76-Jährige seinen kurzen Kampf gegen Blasen- und Prostatakrebs verloren hatte. Jordan hatte bereits im Dezember erklärt, dass die Krankheit „aggressiv“ geworden sei und sich auf seine Wirbelsäule ausgebreitet habe, sodass die Nachricht von seinem Tod nicht unbemerkt blieb.

Eddie und Maria Jordan © Getty ×

Jordan lässt nicht nur die Welt der F1 hinter sich, auch seine hingebungsvolle Frau Marie, mit der er 46 Jahre verheiratet war, und ihre vier Kinder verabschieden sich traurig von der irischen Ikone. Der 76-Jährige hinterlässt Berichten zufolge dank seines riesigen Geschäftsportfolios ein unglaubliches Vermögen von 553 Millionen Euro.

Eddie Jordans Jacht "Blush" © Hersteller ×

Unter den Vermögenswerten sind unter anderem Luxus-Anwesen in Irland, London, Monaco und Kapstadt sowie die Segeljacht "Blush", ein knapp 45 Meter langes Traumschiff aus der Werft von "Perini Navi" im Wert von 16 Millionen Euro und einen Privatjet. Sein Vermögen ist größtenteils in von ihm verwalteten Fonds angelegt.

Eddie Jordan mit seinen Söhnen © Getty ×

Das Erbe soll laut Medieninformationen zwischen einer Witwe und seinen vier Kindern aufgeteilt werden. Ein Erbstreit scheint somit ausgeschlossen.