Ehefrau von Popstar James Morrison tot augfeunden

Große Trauer bei Chart-Stürmer James Morrison ("You Give Me Something"). Seine Frau Gill Catchpole (45) wurde bereits im Freitag im gemeinsamen Haus in Westminster tot aufgefunden.

Mit nur 17 Jahren lernte Sänger James Morrison seine große Liebe Gill Catchpole kennen und lieben. Jetzt bricht eine Welt für Morrison und seinen beiden Töchtern Elsie (15) und Ada (5) zusammen. Mama Gill wurde im Domizil in Whitminster in der Nähe von London tot aufgefunden. Ersten Berichten zufolge soll Chatchpole eines natürlichen Todes gestorben sein. "James ist am Boden zerstört und wird von seiner Familie unterstützt. Er reißt sich für die Mädchen zusammen, hat aber darum gebeten, dass die Familie allein gelassen wird, um in Ruhe trauern zu können", berichten Freunde der Familie der Zeitung "The Sun". Nächster Schicksalsschlag für Morrison Gill Catchpole und James Morrison © Facebook × James und Gill hatten eine starke Beziehung, die immer wieder auf die Probe gestellt wurde. Schon die Geburt ihrer Töchter war nicht leicht. Bei Elsie hatte sich die Nabelschnur um den Hals gewickelt und Ada wurde 13 Wochen zu früh geboren. "Ich bin immer noch voller Ehrfurcht, wie sie das durchgestanden hat. Sie ist mein Fels. Ich könnte sie niemals ersetzen", sagt Morrison damals. 2021 musste sich Gill einer Nierentransplantation unterziehen. Später sagte sie darüber, dass nach dem Eingriff "ihr Leben in Scherben lag" und lobte ihre Familie, dass die "die Einzelteile ihres Lebens wieder zusammengesetzt habe". Am Freitag starb Catchpole in ihrem Haus. Für Morrison war es der bereits vierte Schicksalsschlag innerhalb der letzten drei Jahre. Der Sänger verlor in dieser Zeit bereits seinen Vater Paul, seinen älteren Bruder Alexis und seinen Neffen Callum.