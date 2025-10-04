Ex von Bill Gates zeigt neuen Mann an ihrer Seite

Bei George Clooneys Albie Awards in London feierte Melinda French Gates ihr offizielles Debüt mit ihrem neuen Partner Philip Vaughn.

Am Donnerstagabend überließ Gastgeber George Clooney bei seinen Albie Awards im Londoner Natural History Museum anderen das Rampenlicht – genauer gesagt: Melinda French Gates und ihrem neuen Partner. Die beiden zeigten sich dort erstmals offiziell als Paar. Clooney begrüßte das Duo mit einem Lächeln und wies sogar auf die Verliebten hin, als sie Arm in Arm für die Fotografen posierten.

Zeichen eines Neuanfangs

Melinda Gates, die sich 2021 nach 27 Jahren Ehe von Microsoft-Gründer Bill Gates scheiden ließ, setzte mit diesem Auftritt ein klares Signal: Sie startet neu durch – privat wie öffentlich. Neben ihr strahlte Unternehmer Philip Vaughn, der Charme und Ruhe ausstrahlte, während Melinda jugendlich und zugleich etwas schüchtern wirkte.

Philip Vaughn – ein vertrauter Name

Der neue Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter im Microsoft-Universum: Vaughn arbeitete fast neun Jahre für den Konzern, den Bill Gates mitbegründete. Heute ist er Investor sowie Gründer und Vorsitzender von Tavour, einem exklusiven Bier-Lieferservice, den er 2011 ins Leben rief.

Bestätigung der Beziehung

Bereits Anfang 2024 tauchten erste gemeinsame Fotos der beiden in New York auf. Kurz danach bestätigte Melinda in einem Interview mit dem Magazin „People“, dass sie wieder in einer Beziehung ist. Auf die Frage nach einem neuen Partner antwortete sie strahlend: „Ja!“ – und betonte, sie sei „sehr, sehr glücklich“. Den Namen ihres Liebsten hielt sie damals noch geheim – bis jetzt.