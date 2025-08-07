Alles zu oe24VIP
Kelly Clarkson
Große Sorge

Familien-Notfall: Kelly Clarkson sagt alle Shows ab!

07.08.25, 13:55
Kelly Clarkson sagt ihre Las-Vegas-Konzerte ab – aus einem ernsten, privaten Grund: Der Vater ihrer Kinder, Ex-Mann Brandon Blackstock, ist schwer erkrankt. 

US-Superstar Kelly Clarkson (43) legt ihre Las-Vegas-Residency „Studio Sessions“ auf Eis – aus einem sehr persönlichen Grund: Ihr Ex-Mann Brandon Blackstock (48), Vater ihrer beiden Kinder, ist schwer erkrankt. Das teilte die Sängerin nun emotional auf Instagram mit.

„Leider muss ich die verbleibenden August-Termine meiner 'Studio Sessions' in Las Vegas verschieben“, schreibt Clarkson und gibt ihren Fans seltene Einblicke ins Privatleben: „Obwohl ich mein Privatleben normalerweise privat halte: Der Vater meiner Kinder ist im vergangenen Jahr erkrankt, und in diesem Moment muss ich vollständig für sie da sein.“


 

"Es tut mir aufrichtig leid"

Clarkson und Blackstock waren von 2013 bis 2022 verheiratet, aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Jetzt steht für die Musikerin die Familie im Mittelpunkt – auch wenn ihr der Schritt nicht leichtfällt. „Es tut mir aufrichtig leid für alle, die Tickets für die Shows gekauft haben, und ich schätze eure Gnade, Freundlichkeit und euer Verständnis so sehr.“

Bereits im Juli hatte Clarkson zwei Auftritte absagen müssen – damals wegen Problemen mit den Stimmbändern nach intensiven Proben. Die nächsten Shows waren für August geplant, der nächste Konzerttermin soll nun am 7. November stattfinden.

