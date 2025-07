Fitness-Millionärin Tammy Hembrow: Scheidung nur 7 Monate nach Hochzeit

Vor wenigen Wochen waren die beiden noch gemeinsam in den Flitterwochen, jetzt ist alles aus. Besonders bitter: Tammy löste bereits mehrere Verlobungen auf.

Vom großen Glück zum erneuten Liebes-Aus: Australiens Fitness-Queen Tammy Hembrow (31) steht nach nur sieben Monaten Ehe wieder allein da. „Ich lasse mich scheiden“, verkündet die Influencerin unter Tränen in einem TikTok-Video.

Dabei hatte alles nach dem langersehnten Happy End ausgesehen. Im November 2024 gab Tammy ihrem Partner, „Love Island“-Star Matt Zukowski, das Jawort – bei einer Märchenhochzeit im noblen Byron Bay. Gefeiert wurde auf dem Anwesen Château Du Soleil (6.000 Euro pro Nacht), Tammy strahlte in einer Robe von Star-Designerin Vera Wang (Preis: rund 11.000 Euro). Der Ehering: satte 40.000 Euro wert. Insgesamt soll die Hochzeit unglaubliche 190.000 Euro verschlungen haben.

"Fühle mich so schlecht wegen der Kinder"

Doch das große Glück hielt nicht lange. „Hätte ich gedacht, dass das passiert? Nein. Wollte ich das? Nein. Wenn du jemanden heiratest, denkst du, es ist für immer“, gesteht Tammy ihren 17 Millionen Instagram-Fans. Besonders schwer falle ihr der Gedanke an ihre Kinder: „Ich fühle mich so schlecht wegen der Kinder.“

Das sagt Matt dazu

Die Fitness-Influencerin hat bereits drei Kinder aus früheren Beziehungen: Sohn Wolf und Tochter Saskia stammen von ihrem Ex, Fitness-Influencer Reece Hawkins, Töchterchen Posy teilt sie mit Matt Poole, einem weiteren Ex-Partner. Auch Matt Zukowski meldete sich nach der Trennung zu Wort: „Wir haben beide mit dieser Entscheidung gerungen, aber wir müssen tun, was für uns und die Kinder am besten ist.“

Doch nur wenige Stunden nach seinem Statement wurde Matt in einem Pub in Melbourne gesichtet – an seiner Seite: Sportjournalistin Tayla Little. Ob da mehr dahintersteckt, ist offen. Bereits vor der Hochzeit brodelten Gerüchte, Matt könnte Tammy untreu gewesen sein. Die Influencerin gibt sich selbstkritisch: „Ich bin wirklich gut darin, mir eine rosarote Brille aufzusetzen.“

Zwei Verlobungen aufgelöst

Für Tammy ist es nicht der erste Liebesrückschlag. Schon zweimal war sie zuvor verlobt – mit den Vätern ihrer Kinder. Dass nun auch ihre erste Ehe scheitert, ist ihr „super peinlich“. „Nichts, was jemand sagen könnte, kann dazu führen, dass ich mich noch gedemütigter fühle, als ich es ohnehin schon tue.“ Doch sie will ihre Lektion daraus ziehen: „Hoffentlich werde ich in Zukunft vorsichtiger sein (…) und mehr auf die Menschen um mich herum hören.“