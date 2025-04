Für Haushaltsarbeit: Frau verrechnet ihrem Mann JEDEN Dienst

Eine US-Amerikanerin verrechnet ihrem Mann pro Woche 2.700 Euro, weil sie sich um den Haushalt und um die Kinder kümmert. Ein Hammer-Fall aus den USA sorgt jetzt hier für Aufsehen.

Die junge Frau verrechnet ihrem Ehemann tatsächlich 2.700 Euro, dafür, dass sie den Haushalt schmeißt und sich um die gemeinsamen Kinder kümmert - und diesen preis verlangt die Mutter pro Woche.

Sie ist Hausfrau und Vollzeit-Mutter, wie sie in einem TikTok-Video erzählt. Ihrer Ansicht nach ist das kein Grund, auf einen Lohn zu verzichten - also hat sie mit ihrem partner eine Lösung gefunden, die einem zunächst eigenartig unüblich vorkommen kann.

Die dreifache Mutter rechnet jeden Monat den Wert ihrer Arbeit zusammen. Im Video sagt sie, dass sie ein Bewusstsein für andere Mütter schaffen will, deren Arbeit nicht wertgeschätzt wird.

Dann zählt sie auf, was sie von ihrem Mann für ihre Hausarbeit fordert: 20 Dollar für's Geschirr spülen, 35 Dollar für's Wäsche waschen, 60 Dollar für's Bad outzen, oder auch stolze 800 Dollar für den Privatunterricht der zwei Kinder - denn sie bringt es ihnen selbst bei. Dann kommen 50 Dollar für Fahrdienste mit dem Auto, also das Absetzen oder Abholen und die liste geht so weiter ...

Insgesamt ergeben sich 2.700 Dollar in einer Woche, so Amber.