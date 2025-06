Geheime US-Trauung: Bezos und Sanchez feiern Schein-Hochzeit in Venedig

Jeff Bezos und Lauren Sanchez liefern eine Liebes-Show, aber ohne eigentliche Hochzeit.

Amazon-Milliardär Jeff Bezos (61) und seine Verlobte Lauren Sánchez (55) feiern an diesem Wochenende ihre Traumhochzeit in der Lagunenstadt Venedig. Drei Tage voller Glamour, Luxus und prominenter Gäste. Doch hinter der prachtvollen Kulisse verbirgt sich ein überraschendes Detail: Das Paar soll längst offiziell verheiratet sein.

Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, haben Bezos und Sánchez bereits in den USA vor einiger Zeit standesamtlich geheiratet. Ein Insider aus dem Umfeld der Mega-Feier verriet: „Sie sind seit mindestens einem Monat verheiratet – eher länger.“

"Kein Antrag auf Eheschließung"

In Venedig selbst findet also gar keine rechtlich bindende Trauung statt. Ein Sprecher der Stadt bestätigte gegenüber der „Daily Mail“: „Es gibt keinen Antrag auf Eheschließung, keinen offiziellen Trauzeugen – also keine legale Hochzeit.“ Und weiter: „Ich kann mit Sicherheit ausschließen, dass sie eine standesamtliche Trauung in Venedig nach italienischem Recht durchführen werden.“





Denn in Italien gelten strikte Regeln: Eine standesamtliche Hochzeit muss durch den Bürgermeister oder dessen Stellvertreter erfolgen, dazu braucht es zwei Trauzeugen. Eine religiöse Zeremonie wäre nur dann rechtsgültig, wenn sie von einem katholischen Priester vorgenommen wird. Ein amerikanischer Scheidungsanwalt erklärt gegenüber „Page Six“: „Oft ist eine Eheschließung in einem fremden Land in den USA nicht gültig oder bringt rechtliche Komplikationen mit sich.“

Bürokratie

Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass sich Bezos und Sánchez bereits in den USA das Jawort gegeben haben, um möglichen bürokratischen Hürden bei einer Hochzeit im Ausland zu entgehen.

Trotzdem lassen es die beiden in Venedig ordentlich krachen: Bereits am Donnerstag wurde eine rauschende Pre-Wedding-Party gefeiert. Heute soll die Zeremonie auf der Insel San Giorgio Maggiore stattfinden – allerdings lediglich als freie Trauung im grünen Amphitheater der historischen Klostergärten. Ein Insider verrät gegenüber Bild: „Beide sind geschieden, also kann die Kirche nicht genutzt werden. Alles findet in den Gärten statt.“





Ehevertrag

Bezos selbst bestätigte, dass er und Sánchez einen umfassenden Ehevertrag („Mega-Millions Prenup“) unterzeichnet haben – insbesondere, um sein gewaltiges Vermögen von rund 200 Milliarden Euro abzusichern. Laut mehreren Scheidungsanwälten ist der Vertrag so gestaltet, dass er unabhängig vom Ort der Eheschließung rechtlich bindend ist. Im Falle einer Scheidung würde diese nach dem Recht ihres aktuellen Wohnsitzes in Florida abgewickelt werden.

Party der Superlative

Auch wenn die Mega-Feier keine offizielle Hochzeit ist, erlebt Venedig an diesem Wochenende eine Party der Superlative. Das Spektakel soll über 10 Millionen Euro kosten.

Eines der Highlights: Im Garten der gotischen Kirche Madonna dell’Orto im Stadtteil Cannaregio fand am Donnerstag der wohl teuerste Polterabend aller Zeiten statt.