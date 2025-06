Lauren Sánchez: Ihr 100.000-Dollar-Couture-Look verrät mehr über ihr Brautkleid als gedacht

Noch bevor das milliardenschwere Bezos-Paar sich das Jawort gibt, sorgt die Braut in spe mit einem spektakulären Pre-Wedding-Look für Aufsehen. Lauren Sánchez trägt dabei einen Couture-Look der Extraklasse: Ein Schiaparelli-Kleid im Wert von unglaublichen 100.000 US-Dollar!

Wenn Lauren Sánchez und Jeff Bezos zur Hochzeit laden, darf man Großes erwarten. Am Vorabend der großen Trauung versammelten sich Lauren, Jeff und ihre illustre Gästeschar im malerischen Klosterhof der Madonna dell'Orto. Doch der eigentliche Star des Abends war Laurens maßgeschneidertes Kleid von Schiaparelli Haute Couture, direkt vom Frühling/Sommer 2025-Runway.

Couture-Traum in Gold

Das Kleid ist eine maßgeschneiderte Kreation von Schiaparelli-Chefdesigner Daniel Roseberry. Satin in zartem Elfenbein, kunstvoll bestickt mit floralen und tierischen Motiven – zarte Vögel, verspielte Blüten – treffen auf ein dramatisches, vergoldetes Korsett voller Bugelperlen. Die Silhouette ist körperbetont, sinnlich und selbstbewusst.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez © Imago

Lauren kombinierte den Look mit funkelnden Diamantohrringen und natürlich ihrem legendären Verlobungsring, der in Sachen Karat nur noch von der Gästeanzahl der Mega-Fete übertroffen wurde.

© Getty Images

Und während andere Bräute vor der Hochzeit zur Ruhe kommen, zelebriert Lauren bereits das Mode-Feuerwerk: Der goldene Look soll nur einer von über 20 geplanten Outfits sein.

Brautkleid von Dolce & Gabbana?

Seit Wochen wird spekuliert, welches Label den Zuschlag für das Kleid bekommen hat. Jetzt gibt es einen vielversprechenden Hinweis: Domenico Dolce persönlich wurde am Donnerstagabend diskret beim Pre-Wedding-Dinner gesichtet. Es wäre kaum vorstellbar, dass der Designer zufällig vorbeischaut – wahrscheinlicher ist, dass er letzte Hand an Laurens Brautkleid legt. Alles deutet also auf ein maßgeschneidertes Meisterwerk aus dem Hause Dolce & Gabbana hin.

© Getty Images

Und wenn das erst der Anfang war, können wir es kaum erwarten, was die Zukünftige Mrs. Bezos uns am großen Tag präsentiert!