Bei ihrem ersten Hochzeits-Look leistet sich Lauren Sánchez ein Fauxpas

Die Hochzeits-Feierlichkeiten von Amazon-Milliardär Jeff Bezos und Lauren Sánchez haben begonnen – und gleich der erste Look der Braut sorgt für ordentlich Gesprächsstoff!

Die sonst romantisch-verträumte Lagunenstadt Venedig verwandelt sich dieser Tage in ein Star-Observatorium der Extraklasse. Denn wenn Jeff Bezos (61) zur Hochzeit lädt, erscheint das Who’s Who der internationalen Prominenz. Bereits gesichtet: Ivanka Trump und Jared Kushner, Mode-Ikone Diane von Fürstenberg sowie der Kardashian-Clan. Auch Leonardo DiCaprio und Model-Freundin Vittoria Ceretti sollen demnächst eintreffen.

Glamouröses Pre-Wedding-Dinner mit Outfit-Fauxpas

Der Auftakt zum Bezos-Hochzeits-Marathon fand am Mittwochabend, dem 25. Juni, in Form eines exklusiven Dinners im Aman Hotel statt. Lauren Sánchez trat stilecht und strahlend auf – winkend lächelte sie den Papparazzis entgegen. Doch ihr Look wirft Fragen auf.

© Getty Images

Wow-Look... aber in der falschen Farbe!

Die angehende Braut präsentierte sich in einer eleganten One-Shoulder-Robe von Alexander McQueen. Schwarzer Stoff, übersät mit silbernen Pailletten – ein echter Hingucker, keine Frage. Dazu eine schwarze Clutch, offene Haare in Hollywood-Wellen, perfektes Make-up.

© Getty Images

Doch während das Kleid auf dem Red Carpet wohl Standing Ovations bekommen hätte, hinterlässt es in puncto Brautmode eher ein Stirnrunzeln. Denn: Schwarz zur Hochzeit? Das ist ein absolutes No-Go.

In westlichen Kulturen ist Schwarz traditionell der Farbe der Trauer vorbehalten – ganz besonders bei feierlichen Anlässen wie einer Hochzeit. Weiß, Creme, Pastell: Das sind die üblichen Töne, in denen sich die Braut (und oft auch ihre Gäste) bei Pre-Parties zeigt. Der erste Abend einer Hochzeit ist schließlich der modische Auftakt, die zarte Ouvertüre, bevor der große weiße Auftritt kommt. Dass Sánchez hier bewusst in Schwarz erschien, wirkt beinahe trotzig.

© Getty Images

Ein Vorgeschmack auf 27 weitere Looks?

Eines steht fest: Die Bezos-Hochzeit wird keine One-Dress-Show. Es wird gemunkelt, dass Lauren Sánchez für die mehrtägigen Feierlichkeiten gleich 28 Outfits vorbereitet haben soll – von der Bootsfahrt bis zum Hochzeitstanz. Doch wenn Look Nummer 1 schon so polarisiert, dürfen wir uns auf eine ganze Reihe an Diskussionsstoff freuen.

Nur eines ist sicher: Lauren Sánchez hat es geschafft, wieder mal alle Blicke auf sich zu ziehen. Mission erfüllt?