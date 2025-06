Bezos und Sanchez in Venedig angekommen

Kurz vor 16 Uhr trafen Jeff Bezos und Lauren Sanchez im 7-Sterne-Hotel in Venedig ein

Großer Glamour-Alarm in Venedig: Amazon-Milliardär Jeff Bezos (60) und seine Verlobte Lauren Sánchez (54) haben am Mittwochnachmittag ihr exklusives Hochzeits-Wochenende eingeläutet – im wohl luxuriösesten Hotel der Lagunenstadt. Kurz vor 16 Uhr traf das Paar gut gelaunt am Canal Grande ein und bezog seine Unterkunft: das legendäre Hotel Aman Venice.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez sind in Venedig angekommen © Getty

Wie das US-Promiportal TMZ berichtet, hat das Paar keine halben Sachen gemacht: Sie mieteten das prachtvolle Gebäude aus dem Jahr 1550 exklusiv für fünf Tage – vom 25. bis 29. Juni. Das bedeutet: 250 handverlesene Gäste aus aller Welt werden zur Traumhochzeit erwartet. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren – mit strengster Geheimhaltung.

Das „Aman Venice“, ein 7-Sterne-Hotel im historischen Palazzo Papadopoli, ist ein echtes Juwel. Bereits 2014 feierte George Clooney hier seine Hochzeit mit Amal Alamuddin – nun folgt der nächste Mega-Moment für das Haus. Bezos, einer der reichsten Männer der Welt, gönnt sich und seinen Gästen eine Kulisse wie aus einem Hollywood-Film.

Am Eingang des Hotels wurde ein blau-weiß gestreifter Pavillon auf dem Pier errichtet, um Paparazzi fernzuhalten. Die Sicht auf das Gelände ist abgeschirmt, der Sicherheitsapparat rund um das Hotel massiv verstärkt. Für Außenstehende heißt es: Blickdicht. Geheim. Exklusiv.