Gigi Hadid: LIebes-Glück und Mega-Party zum 30er

Große Party im Herzen New Yorks: Supermodel Gigi Hadid hat am Freitagabend ihren 30. Geburtstag mit einer glamourösen Feier im edlen Restaurant „Le Chalet“ des Luxus-Kaufhauses „Saks Fifth Avenue“ zelebriert

In der exklusiven Location, wo ein Glas Champagner bis zu 65 Dollar (etwa 57 Euro) kostet, ließ es die Beauty ordentlich krachen – natürlich an der Seite ihres Partners, Hollywoodstar Bradley Cooper. Das gemeinsame Vermögen des Traumpaares wird auf beeindruckende 150 Millionen Dollar geschätzt. Zur Feier des Abends versammelte sich Gigis engster Kreis: Ihre berühmte Familie, allen voran Schwester Bella Hadid (28), Vater Mohamed Hadid (76) und Mutter Yolanda Hadid, ließ den Big Apple an diesem Abend besonders erstrahlen. Yolanda, einst selbst ein gefragtes Model, überzeugte in einem eleganten Look. Die gebürtige Niederländerin war sechs Jahre mit Immobilienmogul Mohamed Hadid verheiratet, mit dem sie neben Gigi auch Bella und Sohn Anwar (25) großzog – alle drei starteten später erfolgreiche Modelkarrieren.

Yolanda Hadid © Getty ×

Obwohl die Ehe der Hadids längst der Vergangenheit angehört, pflegen Yolanda und Mohamed ein freundschaftliches Verhältnis. Kein Wunder also, dass auch der schwerreiche Unternehmer mit jordanischen Wurzeln an diesem besonderen Abend mitfeierte.

Mohamed Hadid und seine Freundin Keni Silva © Getty ×

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte jedoch das verliebte Paar des Abends: Gigi Hadid und Bradley Cooper. Öffentliche Auftritte meiden die beiden normalerweise, doch an Gigis Ehrentag zeigten sie sich entspannt und vertraut.

Bradley Cooper mit Gigi Hadid © Getty ×

Die Gerüchteküche in der New Yorker Society brodelt: Steht etwa eine Verlobung kurz bevor? In einem Interview mit „Vogue“ schwärmte Gigi jedenfalls: „Er gibt mir so viel: Ermutigung und einfach Vertrauen.“ Ihre Beziehung beschreibt sie als „sehr romantisch und glücklich“.

Anne Hathaway und Ehemann Adam Shulman © Getty ×

Unter den prominenten Gästen glänzten unter anderem Model Rosie Huntington-Whiteley (38), Schauspielerin Anne Hathaway (41) und Comedian Will Arnett (54).

Rosie Huntington-Whiteley © Getty ×

Oscar-Preisträgerin Hathaway erschien stilsicher in einem hellblauen Ledermantel, einem kurzen Minikleid und einer Designer-Clutch – an der Seite ihres Ehemanns Adam Shulman. Eine kleine orangefarbene Tüte deutete auf ein exklusives Geburtstagsgeschenk aus dem Hause Hermès hin.

Bella Hadid © Getty ×

Mode-Highlight des Abends: Gigis Schwester Bella Hadid, die 2023 zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt gewählt wurde. Sie zeigte sich in einem hautengen schwarzen Jumpsuit im Capri-Schnitt – ein gewagter Look, den sie wie keine andere tragen kann.