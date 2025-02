So viel verdient Mariah Carey mit ihrem legendären Weihnachts-Hit Mariah Carey (55) hat es geschafft, was nur wenigen Künstlern gelingt: Sie hat mit ihrem Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ einen zeitlosen Hit geschaffen, der auch 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung Rekordzahlen schreibt – und ihr Millionen einbringt.