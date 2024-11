Grusel-Rocker Marilyn Manson feiert Bühnen-Comeback

US-Rocksänger Marilyn Manson meldet sich mit einem neuen Album zurück. "One Assassination Under God - Chapter 1" ist seine erste Platte seit vier Jahren - und könnte, wie der Name vermuten lässt, der Auftakt zu einem mehrteiligen Projekt werden.

Das am Freitag erscheinende "Kapitel eins" umfasst nun neun Songs, deren Titel um typische Manson-Themen kreisen: Tod, Religion und Berühmtheit.

Als ersten Vorgeschmack hatte der Sänger im August die Single "As Sick As The Secrets Within" veröffentlicht: eine langsame Rocknummer, in der Manson mal druckvoll, mal wispernd von Kontrollverlust und Verlangen erzählt. Das Lied sei ein persönlicher Einblick in sein Leben, schrieb der 55-Jährige dazu auf Instagram. "Ich bin stolz, meine Kunst und Vision mit euch teilen zu können."

Machte zuletzt mit Gerichtsprozessen Schlagzeilen

In den vergangenen Jahren war es um Manson musikalisch ruhig geworden. Schlagzeilen machten in der Zeit mehrere Gerichtsprozesse: 2021 warf ihm die Schauspielerin Evan Rachel Wood vor, sie während ihrer Beziehung psychisch und sexuell missbraucht zu haben. Weitere Frauen brachten daraufhin Vorwürfe oder Klagen gegen den Sänger vor.

Einige dieser Gerichtsverfahren wurden mittlerweile beigelegt, andere laufen noch. Brian Warner, wie der Musiker bürgerlich heißt, hat sämtliche Vorwürfe gegen ihn öffentlich bestritten. Er reichte seinerseits Verleumdungsklage gegen seine Ex-Verlobte Wood und eine weitere Frau ein. Die Klage wurde vor Gericht in großen Teilen abgewiesen, der Musiker legte daraufhin laut Medienberichten Berufung ein.

Trennung von Manager und Label

Schockrocker Manson hat während seiner Karriere einige Kontroversen verursacht. Die Missbrauchsvorwürfe waren jedoch eine Zäsur. Sein langjähriger Manager Tony Ciulla trennte sich von ihm, ebenso sein Label. Im Frühjahr war öffentlich geworden, dass Manson beim deutschen Label Nuclear Blast unterschrieben hatte.

"It's time to beat up the bullies / And wash the bullseye off my back", singt Manson nun in seiner zweiten neuen Single "Raise The Red Flag". Ob er damit sich selbst und die negative Aufmerksamkeit der vergangenen Jahre meint, bleibt offen. Der Sänger äußerte sich bisher weder zum Album noch zum Stand der gerichtlichen Auseinandersetzungen. Auch sein neues Label und Management waren für die Deutsche Presse-Agentur nicht zu erreichen.

Mit dem neuen Album wird Manson im kommenden Februar auch eine ausverkaufte Europatour spielen mit Konzerten in Zürich, München oder Amsterdam. Ein Österreichtermin ist vorerst nicht bekannt. Sein Bühnencomeback hatte der Rocker bereits dieses Jahr: Im August und September unterstützte er die Band Five Finger Death Punch auf deren Nordamerika-Tour. Es war Mansons erste Tournee seit 2019.