Hasselhoff-Ex Pamela Bach (†61): Neue Details zum Tod und letzte Worte für Hayley

Die Tochter des Sängers und seiner verstorbenen Ex-Frau fand ihre Mutter im März dieses Jahres tot in ihrer Villa auf. Pamela Bach wurde nur 61 Jahre alt.

Es sind herzzerreißende Worte, die Hayley Hasselhoff nach dem Tod ihrer Mutter auf Instagram teilte. „Mein Herz ist zerbrochen“, schrieb sie – und fand dennoch Worte voller Liebe und tiefer Verbundenheit. Jetzt bringt ein Bericht der Gerichtsmedizin neue Erkenntnisse über die letzten Stunden von Pamela Bach-Hasselhoff (†61) ans Licht. Die Ex-Frau von David Hasselhoff wurde am 5. März 2025 leblos in ihrer Villa in den Hollywood Hills aufgefunden – aufgeklärt wurde nun auch die Ursache ihres plötzlichen Todes.

Die Schauspielerin, bekannt aus Serien wie „Baywatch“ und selbst lange Teil der Hollywood-Szene, starb laut offiziellen Dokumenten des Gerichtsmediziners in Los Angeles an einer selbst zugefügten Schusswunde am Kopf. Das geht aus Unterlagen hervor, die dem US-Magazin People vorliegen. Zudem wurden in ihrem Körper mehrere Medikamente nachgewiesen – darunter Benzodiazepine, verschreibungspflichtige Beruhigungs- und Schlafmittel, die bei längerer Einnahme abhängig machen können.

Innige Worte – und ein stiller Abschied

Besonders tragisch: Ihre jüngste Tochter Hayley (32) führte noch am Morgen des 5. März ein Telefonat mit ihrer Mutter. Pamela habe ihr darin gesagt, wie sehr sie sie liebe – ihre wohl letzten Worte. Als Hayley später den Kontakt zu ihrer Mutter nicht mehr herstellen konnte, fuhr sie selbst zur Villa. Dort fand sie Pamela leblos im Bett, „nicht ansprechbar“, wie es im Bericht heißt. Augenzeugin Hiromi Osiecki schilderte später gegenüber US-Medien, dass Hayley nach der Entdeckung „hysterisch schrie, brüllte und auf der Straße zusammenbrach“.

Der Notruf wurde verständigt, doch für Pamela Bach-Hasselhoff kam jede Hilfe zu spät. Die Sanitäter erklärten sie noch vor Ort für tot. Hinweise auf Fremdverschulden gab es nicht, auch ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden.

Ein Leben voller Brüche – und großer Liebe zu ihren Kindern

David Hasselhoff, mit dem Pamela von 1989 bis 2006 verheiratet war, zeigte sich in einem öffentlichen Statement „zutiefst erschüttert“. Gemeinsam hatten sie zwei Töchter: Taylor-Ann (35) und Hayley (32). Besonders die Beziehung zwischen Pamela und Hayley galt als sehr eng. Kurz nach dem Tod ihrer Mutter veröffentlichte Hayley einen emotionalen Text, der die tiefe Liebe zwischen Mutter und Tochter erkennen ließ: „Ich bete, dass ich eines Tages wieder Trost im Geräusch des Regens finden kann, da es deinen Geist symbolisieren wird“, schrieb sie. Und weiter: „Diese Sehnsucht nach dir ist anders als alles, was ich je erlebt habe, aber du sollst wissen, dass ich dich in jeder Form lieben werde.“

Ihre letzte Botschaft an Pamela: „Ich liebe dich, meine schöne, schöne Mama, bis zum Ende der Zeit.“

Kampf gegen innere Dämonen

Freundin und Wegbegleiterin Jeannine Madsen hatte nach dem Tod über die schwierige letzte Zeit der Schauspielerin gesprochen: Pamela habe bis zuletzt mit Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen gehabt. Ihr Leben sei „innerlich wie äußerlich ein einziges Chaos“ gewesen.

So bleibt am Ende das Bild einer Frau, die einst in der Öffentlichkeit für ihren Glamour bekannt war, privat jedoch mit dunklen Schatten zu kämpfen hatte – und einer Tochter, deren Liebe stärker ist als jeder Abschied.