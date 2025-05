Schlaganfall! Erneut Drama um Musik-Produzent Jack White

Er gehört zu den ganz Großen der deutschen Musikgeschichte – doch nun muss Hit-Produzent Jack White erneut um seine Gesundheit kämpfen. Erst vor wenigen Monaten überlebte er einen schweren Sturz und lag im Koma. Nun die nächste Hiobsbotschaft: Jack White erlitt einen Schlaganfall

Wie die "BIld"-Zeitung exklusiv berichtet, liegt der Erfolgsproduzent seit über zwei Wochen erneut im Krankenhaus – und wurde zwischenzeitlich sogar künstlich beatmet. Wieder einmal stand das Leben des Musik-Millionärs auf der Kippe. Doch der Musik-Routinier zeigt einmal mehr, was für ein Kämpfer er ist. „Ich bin doch ein Rowdy. Ich lass mich nicht unterkriegen, es wird jeden Tag besser“, sagt White gegenüber "Bild" – direkt aus dem Klinikbett. Noch befindet er sich auf der Intensivstation, doch eine Verlegung auf die Normalstation steht kurz bevor. Ein Hoffnungsschimmer für Familie und Fans.

Tragisch: Als sich der Schlaganfall ereignete, war seine Ehefrau Rafaella gerade in Moskau, um ihren Pass zu erneuern. Eine Hausangestellte alarmierte sofort den Notarzt – womöglich ein lebensrettender Moment. Heute ist Rafaella an seiner Seite, hält seine Hand und spendet Kraft. „Ich habe die wunderbarste Familie mit zwei bezaubernden kleinen Kindern. Meine großartige Frau liebt mich über alles – das gibt mir Kraft“, so Jack White. Seine Familie sei sein größter Antrieb, wieder vollständig gesund zu werden.

Trotz seines kritischen Gesundheitszustands denkt der Produzent bereits an die Zukunft. „Sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich noch mehr Sport machen und gesünder leben. Alkohol trinke ich schon lange nicht mehr.“ Sein Ziel: ein Comeback ins Leben – Schritt für Schritt.

ARCHIV - 24.08.2020, Berlin: Jack White, Musikproduzent, steht in seiner Wohnung in Berlin-Charlottenburg, an der Wand hängen zahlreiche Goldene Schallplatten. Der Schlagerkönig wird zum siebten Mal Vater. (zu dpa "Schlagerkönig Jack White erwartet siebtes Kind: «Vor Glück geweint»") Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Bernd von Jutrczenka/dpa ×

Jack White hat über eine Milliarde Tonträger verkauft, arbeitete mit Größen wie Laura Branigan, David Hasselhoff und Tony Marshall. Doch sein größtes Projekt ist heute nicht mehr die Musik – sondern sein Leben. Bereits im Dezember 2023 erlitt er eine lebensgefährliche Kopfverletzung nach einem Sturz in seinem Berliner Büro. Auch damals sagte er: „Meine Familie hat mir die Kraft gegeben, zurückzukommen.“ Dasselbe gilt jetzt.