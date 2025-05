Heimliche Hochzeit für "Akte-X"-Star David Duchovny

Der Schauspieler und seine Langzeitliebe Monique Pendleberry sollen "Ja" gesagt haben.

Diese Neuigkeiten bringen die Fans zum Jubeln: David Duchovny, international bekannt aus der Erfolgsserie Akte X, soll erneut den Bund der Ehe geschlossen haben. Wie das US-Magazin Us Weekly berichtet, hat der 64-jährige Schauspieler seiner 31-jährigen Partnerin Monique Pendleberry nach acht Jahren Beziehung das Jawort gegeben.

Bereits Anfang der Woche waren Gerüchte aufgekommen, nachdem das Paar bei einem Spaziergang durch Malibu mit auffälligen Ringen an den Händen gesehen wurde. Nun scheint es fix zu sein: David Duchovny ist wieder unter der Haube.

Liebesglück seit 2017

Die beiden sollen sich bereits 2017 kennengelernt haben. Pendleberry arbeitet als Floristin in Malibu, wo sie und Duchovny auch gemeinsam leben. In den vergangenen Jahren zeigten sie sich immer wieder bei öffentlichen Anlässen als Paar.

Für Duchovny ist es nicht die erste Ehe. 1997 heiratete er seine Schauspielkollegin Téa Leoni. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder – eine Tochter, geboren 1999, und einen Sohn, geboren 2002. Die Ehe verlief allerdings turbulent: Nach einer Trennung 2008 fanden sie kurzzeitig wieder zusammen, bevor sie sich 2011 endgültig trennten. Die Scheidung wurde 2014 offiziell.

Vom FBI-Agenten zum Kultstar

David Duchovny wurde mit seiner Rolle als FBI-Agent Fox Mulder in der Mystery-Serie "Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI" weltberühmt. Auch als Schriftsteller und Musiker machte er sich in den letzten Jahren einen Namen. Ein weiterer Meilenstein seiner Karriere war die Rolle des exzentrischen Autors Hank Moody in der Dramedy-Serie Californication.