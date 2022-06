Hollywood-Schauspieler Sanders stirbt mit nur 18 Jahren

Tyler Sanders ist tot. Der Schauspieler, der bereits für einen Emmy nominiert war und als große Nachwuchshoffnung in Hollywood galt, ist im Alter von 18 Jahren gestorben.

USA. Hollywood-Schauspieler Tyler Sanders, bekannt aus den Serien "9-1-1: Lone Star" und "Fear The Walking Dead", ist im Alter von 18 Jahren gestorben. Er wurde tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden.

Sein Manager, Pedro Tapia, bestätigte den Tod des Schauspielers am Freitag in einer Erklärung. "Tyler war ein talentierter Schauspieler mit einer glänzenden Zukunft. Er stammt aus einer wunderbaren Familie und wir bitten Sie, ihre Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren", heißt es in dem Statement.

Todesursache wird noch untersucht

Die Todesursache ist noch unklar. Laut "TMZ" soll in den kommenden Tagen eine Autopsie durchgeführt werden. Tyler Sanders begann bereits mit 10 Jahren mit der Schauspielerei. Seine Rolle in "Just Add Magic: Mystery City" brachte der Nahwuchshoffnung eine Emmy-Nominierung ein.