Hollywood-Star Diane Ladd mit 89 Jahren gestorben

Hollywood trauert um die dreifach Oscar-Nominierte Diane Ladd. Ihre aus der Jurrasic-Park-Reihe bekannte Tochter, Laura Dern, bestätigte die traurige Meldung.

Gene Hackman, Val Kilmer, Diane Keaton, Robert Redford, Geoorge Forman. Die Liste der großen Schauspieler, die in diesem Jahr von uns gegangen sind, ist lang. Nun gibt es die nächste traurige Nachricht aus Hollywood. Diane Ladd, die drei Mal für den Oscar nominiert war, ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Ihre Tochter, Laura Dern, die man vor allem aus den Jurassic-Park-Filmen als Dr. Ellie Sattler kennt, bestätigte es gegenüber dem "Hollywood Reporter". Ladd wurde dreimal für die Oscars nominiert: 1974 für "Alice lebt hier nicht mehr", 1990 für "Wild at Heart" und 1992 in "Die Lust der schönen Rose". In all diesen Filmen hatte auch ihre Tochter eine Rolle erhalten.

Tochter trauert

„Sie war die großartigste Tochter, Mutter, Großmutter, Schauspielerin, Künstlerin und ein so empathischer Mensch, wie man ihn sich nur erträumen kann. Wir waren gesegnet, sie gehabt zu haben. Sie ist nun bei ihren Engeln“, sagte die trauernde Tochter.

© Getty

Ihren großen Durchbruch schaffte Ladd mit dem Hollwood-Hit „Alice lebt hier nicht mehr“, wo sie mit Sprüchen wie „Küss mich da, wo die Sonne nicht scheint“ die Herzen ihrer Fans im Sturm eroberte. In ihrer Karriere stand sie in über 120 Produktionen vor der Kamera und war noch bis 2022 aktiv. Ihre wohl größte Ehrung war der Gewinn des Golden Golden Globe 1981.