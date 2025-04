Hollywood-Star Jean-Claude Van Damme in Menschenhandel-Skandal verwickelt

Schwere Vorwürfe gegen Action-Star Jean-Claude Van Damme (64). Rumänische Medien berichten, dass sein Name in einer Ermittlungsakte auftaucht, die mit einem Skandal aus dem Jahr 2015 in Verbindung steht. Der belgische Schauspieler soll laut dem Radiosender Radio Romania im Fokus der Justiz stehen

Laut Informationen des Senders wird Van Damme in einer Akte der Direktion für die Untersuchung von organisierter Kriminalität und Terrorismus in der rumänischen Stadt Iași erwähnt. Ihm wird vorgeworfen, 2015 in Cannes die Dienste junger Rumäninnen in Anspruch genommen zu haben, die zu diesem Zeitpunkt minderjährig gewesen sein sollen. Die jungen Frauen seien ihm angeblich als Fotomodelle vorgestellt worden. Jean-Claude van Damme unterwegs in Cannes. © FilmMagic.com/Getty Adrian Cuculis, der Anwalt eines der mutmaßlichen Opfer, das heute 26 Jahre alt ist, bestätigte gegenüber Radio Romania, dass solche Vorfälle dringend untersucht werden müssten. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir Jean-Claude Van Damme bald vor der Staatsanwaltschaft sehen werden", so der Jurist. Der Fall sei zwar in Frankreich passiert, doch die Justiz könnte ihn dennoch vorladen. So kennt man ihn: Jean-Claude Van Damme in Action © Getty Der belgische Action-Star hat sich bislang nicht zu den Anschuldigungen geäußert.