Hugh Hefner nahm so viel Viagra, bis er taub wurde

Die Witwe des ''Playboy''-Chefs Hugh Hefner (†91) hat ein Buch über die gemeinsame Zeit geschrieben. Das Leben an Hefners Seite, das nach außen glamourös aussah, schildert sie jetzt ziemlich ernüchternd.

Zehn Jahre lang waren Playmate Crystal Hefner (37) und der etwa 60 Jahre ältere Hugh Hefner zusammen – fünf davon waren die beiden verheiratet. Die große Liebe war es wohl nie. Zumindest nicht für sie. Die Witwe des ''Playboy''-Chefs hat ein Buch über die gemeinsame Zeit geschrieben und schildert das Leben an seiner Seite ziemlich ernüchternd. Für sie war Hugh Hefner ein Frauenfeind und Narzisst, der ihr verbot zu reisen, befahl, ab 18 Uhr abends nicht mehr auszugehen und lieber taub war, als auf Sex zu verzichten.

Crystal erzählt gegenüber "Daily Mail", dass es sogenannte "Sunday Fundays" gab, bei denen 200 junge Frauen in die Playboy-Villa kamen. Hugh Hefner habe dabei so viel Viagra genommen, dass er auf einem Ohr taub wurde, sagt sie. Das sei angeblich eine bekannte Nebenwirkung des Medikaments. "Hef hat immer gesagt, dass er lieber taub wäre, aber dafür Sex haben könnte. Seltsam", sagt Crystal.

2012 wurde sie seine dritte Frau

Mit 21-Jahren lernte die damalige Psychologie-Studentin den "Playboy"-Gründer auf einer Halloween-Party in der berühmten "Playboy"-Mansion kennen. In dieser Nacht wurde sie zu seiner Geliebten und zog wenige Tage später bei ihm und seinen beiden Freundinnen, den 18-jährigen Zwillingen Karissa und Kristina Shannon ein. Am Silvesterabend 2012 wurde sie seine dritte Frau.

"Ein Teil von mir dachte immer, wenn es echte Liebe wäre, gäbe es keine anderen Frauen im Schlafzimmer. Ich habe mich damit abgefunden, indem ich versucht habe zu glauben, dass Hef mich liebte, so gut er konnte", so Crystal.

Crystal will Abschluss in Psychologie nachholen

Sie unterschrieb einen "knallharten" Ehevertrag und blieb an seiner Seite, bis er im September 2017 mit 91 Jahren eines natürlichen Todes starb. Der Tod ihres 60 Jahre älteren Mannes war für Crystal Hefner auf jeden Fall der Start in ein neues Leben. Die riesigen Brustimplantate, die sie zum legendären "Playboy"-Covergirl machten, ließ sie sich inzwischen entfernen.

Crystal lebt inzwischen in einem kleinen Haus auf Hawaii. Sie will ihren Abschluss in Psychologie nachholen und möchte wieder ihren Geburtsnamen annehmen. Außerdem hofft sie einen neuen Mann kennenzulernen, zu heiraten und eine Familie zu gründen.