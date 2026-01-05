Influencerin (38) stirbt nach Schönheits-OP

Die Behörden ermitteln wegen fahrlässiger Tötung

Große Trauer um Yulia Burtseva: Die aus Russland kommende italienische Social-Media-Influencerin ist im Alter von nur 38 Jahren nach einer kosmetischen Operation in Moskau verstorben. Burtseva – bekannt für Einblicke in ihr Familienleben mit mehr als 73.000 Followern auf Instagram – hatte sich in einer privaten Klinik einem Eingriff unterzogen. Kurz nach der Operation verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort später für tot erklärt.

Die Influencerin lebte mit ihrem Ehemann Giuseppe und ihrer jungen Tochter in Neapel, Italien. Am Morgen des Operationstags hatte sie aus einem Café in Moskau noch ein Video mit freundlichen Grüßen an ihre Follower gepostet. Ihr letzter Beitrag auf Instagram stammte aus dem Dezember des Vorjahres und zeigte sie gemeinsam mit ihrer Tochter.

Die Moskauer Ermittlungsbehörde hat ein Strafverfahren wegen möglicher Fahrlässigkeit eingeleitet. Ermittler beschlagnahmten Unterlagen aus der Klinik und ordneten mehrere forensische Untersuchungen an, darunter eine medizinische Analyse, um die Ursachen für den plötzlichen Tod zu klären. Bislang wurden keine weiteren Details zu der Art des Eingriffs oder den genauen Umständen des medizinischen Notfalls bekannt gegeben.