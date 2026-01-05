Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Yulia Burtseva
© Instagram

Große Trauer

Influencerin (38) stirbt nach Schönheits-OP

05.01.26, 20:46
Teilen

Die Behörden ermitteln wegen fahrlässiger Tötung 

Große Trauer um Yulia Burtseva: Die aus Russland kommende italienische Social-Media-Influencerin ist im Alter von nur 38 Jahren nach einer kosmetischen Operation in Moskau verstorben. Burtseva – bekannt für Einblicke in ihr Familienleben mit mehr als 73.000 Followern auf Instagram – hatte sich in einer privaten Klinik einem Eingriff unterzogen. Kurz nach der Operation verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort später für tot erklärt.

Die Influencerin lebte mit ihrem Ehemann Giuseppe und ihrer jungen Tochter in Neapel, Italien. Am Morgen des Operationstags hatte sie aus einem Café in Moskau noch ein Video mit freundlichen Grüßen an ihre Follower gepostet. Ihr letzter Beitrag auf Instagram stammte aus dem Dezember des Vorjahres und zeigte sie gemeinsam mit ihrer Tochter.

Die Moskauer Ermittlungsbehörde hat ein Strafverfahren wegen möglicher Fahrlässigkeit eingeleitet. Ermittler beschlagnahmten Unterlagen aus der Klinik und ordneten mehrere forensische Untersuchungen an, darunter eine medizinische Analyse, um die Ursachen für den plötzlichen Tod zu klären. Bislang wurden keine weiteren Details zu der Art des Eingriffs oder den genauen Umständen des medizinischen Notfalls bekannt gegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden